L’inverno sta arrivando e la voglia di mangiare piatti appetitosi e ricchi non manca. Le temperature si fanno sempre più rigide e gustare piatti caldi e corposi la sentiamo quasi come una necessità.

Questa stagione ci regala moltissime verdure buone e salutari. Tra queste ci sono i broccoli, che nonostante facciano molto bene alla salute purtroppo non sono molto apprezzati.

In realtà, chi non cucina così i broccoli non sa che si perde una vera e propria delizia che sta già conquistando tutti.

Infatti, basta soltanto una buona idea per creare con i broccoli un piatto davvero appetitoso. Come abbiamo visto, i broccoli non sono mai stati così golosi come in questo cremosissimo e irresistibile primo piatto pronto in soli 15 minuti.

Oggi invece prepareremo un primo piatto che siamo certi conquisterà tutti al primo assaggio. Pertanto, nessuno odierà più i broccoli se li cucina così perché diventano super golosi ed invitanti in soli 20 minuti.

Se siamo a corto di idee, prendiamo spunto da questa ricetta. Con questo piatto riusciremo a far mangiare i broccoli senza fatica anche ai bambini. Dunque, mettiamoci al lavoro perché bastano davvero pochi minuti per preparare questa prelibatezza.

Ingredienti

280 g di riso;

200 g di broccoli;

100 g di gorgonzola;

300 g di salsiccia;

100 g di burro;

100 ml di vino bianco;

50 g di parmigiano;

1 spicchio d’aglio;

mezza cipolla;

1 litro di brodo vegetale;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Nessuno odierà più i broccoli se li cucina così perché diventano super golosi ed invitanti in soli 20 minuti

Per preparare questo golosissimo risotto, mondiamo mezza cipolla, tagliamola finemente e facciamola appassire con 25 grammi di burro. Aggiungiamo il riso e facciamolo tostare mescolando sempre per qualche minuto. Aggiungiamo il vino bianco e lasciamolo sfumare.

Non appena il vino sarà sfumato, iniziamo ad aggiungere brodo caldo al riso poco alla volta. Intanto, mondiamo i broccoli, preleviamone le cimette e facciamoli lessare per 5 minuti in acqua bollente e salata. Dunque, scoliamoli e trasferiamoli in padella insieme ad uno spicchio d’aglio e ad un filo d’olio. Incidiamo la salsiccia, preleviamone la polpa ed aggiungiamola ai broccoli in padella. Facciamola cuocere per 5 minuti e spegniamo la fiamma.

Quando il riso sarà quasi cotto, rimuoviamo lo spicchio d’aglio ed uniamo i broccoletti e la salsiccia. Tagliamo a cubetti il gorgonzola ed aggiungiamolo al risotto. Non appena gli ingredienti si saranno amalgamati, potremo spegnere la fiamma e mantecare il risotto con burro e formaggio grattugiato. Dopo aver salato e pepato a piacere, serviamo il risotto ancora caldo e fumante.

Consigli

Il riso migliore per preparare il risotto è il Carnaroli perché ha una buona tenuta in cottura. Come abbiamo già spiegato, pochi li conoscono ma per un risotto perfetto sono questi i 5 segreti degli chef da copiare subito.

Infine, ricordiamo di aggiungere il brodo al riso quando è ancora ben caldo. In questo modo, non abbasseremo la temperatura del riso rallentandone la cottura.