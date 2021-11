L’autunno è una stagione ricca di ortaggi gustosi e davvero salutari. Tra le verdure simbolo di questo periodo c’è il broccolo.

I broccoli sono generalmente poco amati sia dai grandi, sia dai piccini. Nonostante ciò, con questo ortaggio possiamo preparare piatti davvero squisiti. Infatti, chi non cucina così i broccoli non sa che si perde una vera e propria delizia, che sta già conquistando tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, chi non ama i broccoli dovrà ricredersi dopo averli cucinati in questo modo super goloso e davvero irresistibile.

Oggi, invece, vogliamo consigliare una ricetta davvero semplice e veloce da realizzare. Infatti, i broccoli non sono mai stati così golosi come in questo cremosissimo e irresistibile primo piatto pronto in soli 15 minuti. Inoltre, si prepara con pochissimi ingredienti e quindi il costo della ricetta è davvero economico.

Se vogliamo scoprire di che piatto si tratta, la sua preparazione e gli ingredienti continuiamo a leggere l’articolo.

Ingredienti

320 gr. di pasta;

300 gr. di broccoli;

220 gr. di salsiccia;

200 ml. di panna da cucina;

30 gr. di cipolla;

mezzo bicchiere di vino bianco;

sale q.b.;

pepe q.b.

I broccoli non sono mai stati così golosi come in questo cremosissimo e irresistibile primo piatto pronto in soli 15 minuti

Per preparare questa golosa pasta, iniziamo pulendo il broccolo. Rimuoviamo le parti dure e tagliamolo a pezzetti. Laviamolo delicatamente e trasferiamolo in una pentola piena d’acqua. Saliamo il broccolo e lasciamolo sbollentare per pochi minuti: dovrà soltanto ammorbidirsi un po’.

Mentre il broccolo cuoce, riempiamo la pentola con l’acqua per la pasta e aspettiamo che inizi a bollire. Nel frattempo, tagliamo finemente la cipolla e mettiamola in una padella capiente. Versiamo un filo d’olio extravergine d’oliva e facciamo soffriggere la cipolla per un paio di minuti. Intanto, incidiamo il budello della salsiccia e preleviamone la pasta. Aggiungiamola alla cipolla soffritta e quando la salsiccia avrà cambiato colore, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco. Cuociamo la salsiccia fin tanto che avrà assorbito tutto il vino.

Quando il broccolo sarà pronto, scoliamolo ed aggiungiamolo alla salsiccia in padella. Aggiungiamo la panna, un pizzico di sale e pepe e lasciamo cuocere per circa 5 minuti.

Quando l’acqua bolle, aggiungiamo la pasta e facciamola cuocere. Scoliamola al dente ed aggiungiamola al condimento di broccoli, panna e salsiccia. Amalgamiamo il tutto e serviamo ben caldo per goderci pienamente tutta la cremosità e golosità di questo piatto.

Consigli

Consigliamo di utilizzare un formato di pasta corto per preparare questo piatto. Ad esempio fusilli, penne e farfalle si adattano perfettamente a questo tipo di condimento.