Quando abbiamo ospiti a cena, inevitabilmente il problema che si pone è quello di cosa preparare per evitare brutte figure e accontentare i gusti dei commensali. Spesso pensiamo che cucinare piatti molto elaborati e saporiti sia la scelta giusta. Ma non è sempre così. La maggior parte delle volte, le ricette semplici ma gustose sono le più riuscite. Ad esempio, possiamo preparare questo contorno di patate croccanti pronte in pochissimo tempo. Oppure una gustosa torta salata di zucchine, patate e gamberetti. Non dimentichiamo poi il dessert. Ci serviranno solo 2 ingredienti per preparare dei dolcetti molto golosi senza utilizzare il forno.

Per preparare queste cotolette speciali non usiamo pollo o vitello ma un alimento che potrebbe ridurre trigliceridi e colesterolo

Tra i secondi di carne gustosi e veloci da preparare, le cotolette sono le più quotate. Parliamo di fettine di vitello panate e fritte in olio bollente. Spesso accompagnate da patatine fritte o dall’insalata. Se preferiamo, al posto del vitello possiamo anche utilizzare la carne di pollo. Ma nelle prossime righe forniremo la ricetta per preparare delle cotolette alternative. Al posto della carne utilizziamo i ceci. Un legume ricco di fibre e proteine vegetali che avrebbe la capacità di ridurre i trigliceridi nel sangue e il colesterolo.

Ingredienti:

250 g di ceci lessati;

50 g di farina di ceci;

1 uovo;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

1 rametto di prezzemolo;

1 rametto di rosmarino;

peperoncino;

pangrattato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

In un mixer da cucina versiamo i ceci già lessati o quelli in scatola del supermercato, l’uovo, il prezzemolo, il rosmarino e il peperoncino. Aggiungiamo anche la farina di ceci, il formaggio grattugiato, un cucchiaio di olio EVO e il sale. Frulliamo fino ad ottenere una consistenza cremosa. Preleviamo un paio di cucchiai di impasto e modelliamoli con le mani inumidite. Cerchiamo di ricreare la forma di una cotoletta. Passiamola nel pangrattato e compattiamola per bene. Prendiamo una padella antiaderente, aggiungiamo qualche cucchiaio di olio EVO e cuociamo la cotoletta di ceci da entrambi i lati. Sarà pronta quando si presenterà ben dorata.

Ora non ci resta che servirla ben calda, accompagnata da un contorno di stagione. Possiamo anche cuocere le cotolette in forno (aggiungiamo sulla superficie un filo di olio) per circa 15 minuti a 180 gradi. Quindi, per preparare queste cotolette speciali non usiamo la carne ma solo dei gustosi ceci.