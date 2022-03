Essere soddisfatti del proprio fisico al 100% è una cosa rara, perché finiamo sempre per notare i nostri difetti e, spesso, li vediamo ingigantiti. I chili di troppo sono un’ossessione per molti e tutti vorremmo avere un ventre piatto e dei glutei d’acciaio.

Non esistono scorciatoie in questo campo e solo la costanza potrà aiutarci a diventare come desideriamo. L’alimentazione, l’idratazione e l’esercizio fisico sarebbero quindi fondamentali per definire il nostro corpo in modo del tutto naturale.

La stessa cosa vale anche per il nostro volto, quando è particolarmente paffuto e pieno, per averlo più magro dovremo passare per delle tappe obbligatorie.

Ecco come dimagrire in viso, snellire il doppio mento e scolpire i lineamenti con alcuni rimedi, trucco e degli esercizi mirati

Le possibili cause di un viso tondo, e doppio mento, potrebbero dipendere da vari fattori, che potremo provare a superare con dei semplici trucchetti e con un’adeguata alimentazione.

Innanzitutto, specifichiamo che può trattarsi di genetica, il viso tondo non è un difetto ma una caratteristica.

Tuttavia, ci sono altri casi in cui le nostre abitudini potrebbero influire. Sicuramente, il primo passo è cercare di diminuire l’assunzione di dolci, sale e zucchero, favorendo cibi e tisane depurative, drenanti e disintossicanti, per escludere la ritenzione idrica.

Quindi, oltre a bere molta acqua, sarebbero utili tè verde, infusi di finocchio, sedano e zenzero.

Potrebbero contribuire a “sgonfiare” e snellire il viso anche delle maschere fatte in casa con elementi naturali. Ad esempio, potremo preparare una crema con:

yogurt bianco;

un cucchiaio d’avena;

2 cucchiaio di spremuta d’arancia.

Stendiamo il composto sul viso maneggiando con cura la pelle e lasciamo in posa per una decina di minuti prima di sciacquare.

Il potere del make up

Un altro modo per apparire più magre è sicuramente la tecnica del contouring, insieme a quella dell’highlighting, ormai diffusa e utilizzata dalle dive di Hollywood. Si tratta di un tipo di make up che illumina alcune parti del viso e ne minimizza altre con toni più scuri, un gioco di ombre, insomma.

Quindi, le parti risaltate con ombretti o ciprie chiare avranno un effetto volumizzante, quelle più scure invece saranno nascoste dal trucco. Queste ultime dovranno essere ai lati della fronte e del naso, sotto gli zigomi e le mascelle.

Movimenti facciali

Per dimagrire in viso e snellire le parti più tonde, fare dei movimenti quotidiani sarebbe consigliato per allenare i muscoli facciali e tonificare. Ad esempio, pronunciamo le lettere “O” e “X” a voce alta e facciamo per almeno 20 volte di seguito.

Un altro facilissimo esercizio è praticare davanti allo specchio un sorriso, il più eccessivo che riusciamo a fare, ripetendo il movimento per più volte.

A fine di ogni esercizio pratichiamo un leggero massaggio con i polpastrelli in tutto il volto, per favorire l’effetto rassodante.

