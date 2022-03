In alcuni giorni, il lavoro e le vicissitudini familiari ci lasciano poco spazio per dedicarci alla cucina. Spesso, non abbiamo neanche il tempo di andare a fare la spesa al supermercato.

In questi casi decidiamo di preparare dei piatti semplici e veloci, con gli ingredienti che abbiamo in casa. Ad esempio, possiamo optare per una gustosissima pasta al tonno oppure per i classici spaghetti aglio, olio e peperoncino.

E se abbiamo voglia di dolce? Molti pensano che sia difficile preparare un dessert gustoso in pochissimo tempo. Invece, nelle prossime righe forniremo la ricetta di un dolce che necessita solamente di 2 ingredienti.

Servono solo 2 ingredienti e 10 minuti per preparare questi dolcetti golosi da mangiare a fine pasto o merenda

Un dolce è un ottimo modo per terminare il pasto e una coccola che possiamo concederci. Molti preferiscono prepararli in casa, perché sono meno grassi e più genuini.

Per soddisfare la nostra voglia di dolce, non è necessario imbatterci in preparazioni complicate e lunghe. Ma possiamo preparare un dessert gustoso anche utilizzando solo il cioccolato e le arachidi.

Una ricetta perfetta da preparare quando si ha poco tempo a disposizione ma tanta voglia di dolce. Non abbiamo bisogno di accendere il forno, né di uova o farina.

Ingredienti:

300 g di cioccolato fondente;

200 g di arachidi già tostate.

Procedimento

Per preparare le arachidi ricoperte di cioccolato, dobbiamo ridurre in pezzi il cioccolato fondente, riporlo in una ciotola e farlo sciogliere a bagnomaria.

Lasciamo raffreddare per qualche secondo e uniamo le arachidi. Mescoliamo fino ad amalgamare tutti gli ingredienti.

Con l’aiuto di un cucchiaio, prendiamo un po’ di composto e sistemiamolo su una teglia rivestita di carta forno. Cercando di creare dei cerchietti.

Ora non ci resta che riporre i nostri dolcetti in frigo per circa 2 ore.

Al termine di questo tempo, possiamo servire le nostre arachidi ricoperte di cioccolato con la panna montata e un gelato alla vaniglia. Se decidiamo di mangiarle per merenda, allora prepariamo un gustoso tè.

Se non gradiamo il cioccolato fondente, possiamo sostituirlo con quello al latte o bianco.

I nostri dolcetti si conservano in frigo, avendo cura di sistemarli in un contenitore dotato di chiusura ermetica.

Ecco che per preparare le arachidi ricoperte di cioccolato servono solo 2 ingredienti e 10 minuti.