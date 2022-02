Le torte salate sono un antipasto o un piatto unico molto apprezzato. Una ricetta facilissima da preparare anche da chi non ha molta dimestichezza con la cucina. Inoltre, sono un piatto molto versatile. Possiamo farcirle in tantissimi modi differenti. Salumi, formaggi, verdure di stagione, ecc.

Sono le protagoniste assolute dei nostri pranzi fuori casa. Ottime da portare anche in ufficio, per un pasto leggero e veloce. Possiamo prepararle anche in anticipo e gustarle sia calde che fredde.

Ecco l’ingrediente gustoso da aggiungere a zucchine e patate per preparare una torta salata veloce ed economica

Proprio come questi involtini di pollo ripieni, anche le torte rustiche salate si preparano molto velocemente e necessitano di pochissimi ingredienti. Di solito sono formate da una base di pasta sfoglia o pasta brisé.

La preparazione in casa di queste basi richiede molta pazienza. Ma perché complicarsi la vita se possiamo acquistarle al supermercato già pronte!

Per la farcitura della torta salata, possiamo utilizzare gli ingredienti che più ci piacciono. Il più gettonato è sicuramente il ripieno di spinaci e ricotta, ma anche prosciutto e mozzarella.

Per rendere la torta salata più leggera, possiamo farcirla con delle verdure. Infatti, la ricetta che forniremo nelle prossime righe ha come protagoniste sia la zucchina che la patata. Ma ecco l’ingrediente gustoso da aggiungere a queste verdure per rendere il nostro piatto ancora più sfizioso. Parliamo dei gamberetti.

Ecco gli ingredienti da utilizzare:

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda;

3 patate;

1 zucchina;

150 g di gamberetti;

mezzo scalogno;

olio EVO q.b.;

scamorza affumicata q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa laviamo, sbucciamo e tagliamo a cubetti le patate. In una padella antiaderente facciamo scaldare l’olio EVO e rosolare lo scalogno tritato finemente, per poi aggiungervi anche i cubetti di patate. Dopo 10 minuti circa, uniamo le zucchine tagliate a rondelle. Aggiungiamo anche i gamberetti sgusciati e privati dell’intestino. Aggiustiamo di sale e spolveriamo con del pepe.

Lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Nel frattempo tagliamo a cubetti la scamorza affumicata.

A questo punto, foderiamo una teglia con della carta forno e adagiamovi la pasta sfoglia. Aggiungiamo il ripieno, che ormai si sarà raffreddato, ed uniamo la scamorza affumicata.

Ora è il momento di infornare ad una temperatura di 180 gradi per circa 30 minuti. Controlliamo sempre che la parte superiore non si bruci. Ecco pronta la nostra torta salata facile e veloce da preparare.

