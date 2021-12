Con un primo piatto di pasta e salmone o per addensare il fondo di cottura di arrosti di carne, questa salsa è un vero portento. La panna da cucina arriva sulle tavole circa negli anni Ottanta e subito scala la classifica dei condimenti più usati in cucina. Non molti sanno, però, che non sempre serve comprarla al supermercato o disperarsi quando sembra che sia finita in frigorifero.

Semplicemente perché per preparare la panna da cucina in casa bastano questi ingredienti che tutti hanno in dispensa. Ci sono, poi, tutte le varianti, che vedremo in questa guida, come la panna senza olio o quella senza latte.

Non è solo la panna da cucina a poter essere realizzata in casa in poche mosse, infatti se è il mascarpone a essere scaduto ecco come farlo con soli 2 ingredienti. Facilissimo, poi, anche fare la ricotta con soli questi 2 ingredienti presenti in ogni frigo.

In tutti e 3 questi casi, dunque, basta solo conoscere le ricette giuste.

Come fare la panna fatta in casa con l’olio in poche mosse

Il procedimento somiglia molto a quello necessario per la maionese. Basterà frullare con il minipimer solo latte e l’olio di proprio gradimento. Per un panna più delicata sembrerebbe più indicato, però, l’olio di semi.

Altrimenti, per una panna più corposa e un gusto più deciso andrà bene quello d’oliva. Usare 100 millilitri di latte e 200 di olio e frullare.

Come prepararla con il burro

Possiamo anche preparare la panna con latte parzialmente scremato e burro oppure usando il latte intero per un sapore più deciso. In questo caso serviranno 220 millilitri di latte, 30 grammi di burro e 20 di farina.

Basterà sciogliere il burro e amalgamarlo con la farina e versare a filo il latte scaldato. Aggiungendo sale e noce moscata è possibile trasformare la panna in besciamella.

Per preparare la panna da cucina in casa bastano questi ingredienti che tutti hanno in dispensa

Non deve sorprendere che sia così semplice preparare la panna da cucina, anche conosciuta come crema di latte da moltissimi.

Ma come farla senza il comunissimo latte? Basterà sostituirlo con quello di riso. Basteranno 100 millilitri di latte di riso, 150 millilitri di olio di semi e mezzo foglio di gelatina, sciolto nel latte di riso.

Se, invece, vogliamo farla senza olio, dovremo mescolare con il frullatore a immersione 150 millilitri di latte freddo e 200 grammi di ricotta di pecora, ben lavorata. La ricotta dovrà assorbire poco per volta il latte. Attendere sempre un’ora di riposo in frigo prima dell’utilizzo.

