In attesa che i mercati americani continuino il movimento rialzista di onda C della scorsa settimana cosa notiamo oggi? Wall Street su supporti rilevanti in attesa della FED. Come si reagirà al meeting della Banca centrale? Non crediamo a inversioni al ribasso durature, anzi, oggi potrebbe essere il movìmento ideale per ripartire al rialzo fino alla prima decade di gennaio. Attenzione, dopo queste date, si potrebbe scendere fino a metà febbraio/prima decade di marzo. Perlomeno questa è la mappa attesa dai nostri calcoli di probabilità.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 14 dicembre dei listini azionari americani abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.544,18

Nasdaq C.

15.237,64

S&P500

4.634,09

Quali sono i prezzi che manterranno il trend in corso e quali lo faranno invertire?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.544,18. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.577.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.317,55. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.660,47. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Il ritracciamento di breve continua ma ora si è giunti a un punto nodale: inversione rialzista oppure ribasso duraturo?

Come potrebbe presentarsi la giornata odierna?

Apertura su minimi e chiusura sui massimi.

Cosa attendere per la settimana in corso?

Oggi dovrebbe essere un giorno di conferma o meno per qualsiasi scenario si possa attendere.

Wall Street su supporti rilevanti in attesa della FED. Su cosa investire adesso?

Continuiamo a rimanere investiti al rialzo di lungo termine su tutti i titoli guida (Amazon, Apple (NASDAQ:AAPL). Google, Microsoft in attesa di decidere se tornare al rialzo o meno anche di breve termine.