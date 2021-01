La ricotta è un latticino adatto a essere consumato in un’alimentazione sana e varia. Prepararla in maniera autonoma a casa, consente di avere un prodotto fresco e privo di conservanti, almeno artificiali. Preparare la ricotta fatta in casa con soli due ingredienti presenti in ogni frigo è davvero semplicissimo con questa ricetta.

Il limone è il sostituto del caglio animale

Per preparare una ricotta degna di nota è preferibile utilizzare il caglio animale, acquistabile in farmacia o in negozi appositi. Questo ha lo specifico compito di conferire alla ricotta la sua caratteristica consistenza. Non sempre, tuttavia, è semplice reperire il caglio, ragion per cui la Redazione di ProiezionidiBorsa consiglia di utilizzare il limone. Questo rappresenta certamente un sostituto di più semplice reperibilità e la funzione è pressoché identifica. Basterà spremere il succo di circa un limone per ogni litro di latte. In sostituzione al limone, che certamente conferirà una piccola nota agrumata alla ricotta, consigliamo di usare l’aceto di mele. Circa 25 grammi saranno sufficienti.

Preparazione della ricotta

Preparare la ricotta fatta in casa con soli due ingredienti presenti in ogni frigo è semplicissimo. Bastano cioè un litro di latte e il succo di un limone. Il latte corretto è quello fresco, e deve essere scaldato sul fuoco fino a raggiungere il bollore. Per chi possiede un termometro da cucina, basta giungere ai 90 gradi di temperatura. Nel tempo necessario al latte per giungere a bollore, spremere il succo del limone. Quando il latte avrà raggiunto la temperatura, aggiungere anche il succo di limone, mescolare e spegnere il fuoco, avendo cura di coprire con un coperchio. Dopo circa dieci minuti, è possibile notare nella pentola la formazione del caglio. Questo andrà schiacciato con un mestolo o con una frusta.

Passaggi finali

È giunto il momento di filtrare la cagliata con l’aiuto di un colino. Posizionare il colino su una ciotola che servirà a raccogliere tutto il siero di latte. Poco per volta, filtrare tutto il composto e, una volta separata tutta la cagliata, posizionarla in una fuscella per ricotta. La fuscella servirà a far scolare tutto il liquido, quindi lasciarla nel colino una volta riempita. Attendere 2 o 3 ore il rassodamento in frigo, coprendo la fuscella con uno strofinaccio da cucina. La preparazione va consumata entro 3 o 4 giorni.