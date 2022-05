Siamo ormai a maggio e la temuta prova costume si sta facendo sempre più vicina. La bilancia non ne vuol sapere di calare, nonostante i nostri sforzi. Certo, le tentazioni sono tante e il ponte pasquale non ci ha certo dato una mano, tra mangiate in famiglia e gite fuori porta.

Ci siamo buttati a capofitto alla ricerca dei rimedi. Magari, iniziando a correre, visto che questa attività viene vista come la panacea contro i chili di troppo, ma stando attenti a non fare errori. Oppure, lanciandoci in sport assolutamente nuovi, attratti da quelle calorie bruciate che dovrebbero garantirci risultati sulla bilancia.

A volte, per perdere i chili di troppo, non serve sudare più di tanto

Abbiamo imparato, ad esempio, grazie a ProiezionidiBorsa, che si perde più facilmente peso uscendo a fare attività a un’ora precisa. Insomma, le stiamo tentando tutte. Eppure, per perdere peso non sono necessari solo esercizi spesso massacranti o diete drastiche. Basterebbe dedicarsi ad attività che facciamo ogni giorno e che, senza saperlo, ci aiutano nella missione contro i chili di troppo.

In pratica, non serve digiunare o costringerci a corse sotto il sole. La soluzione ce l’abbiamo in casa. E sono le pulizie domestiche. Soprattutto, in questa stagione, sono un ottimo strumento per tenersi in forma, bruciando preziose calorie. Si calcola, addirittura, che, in un anno, dedicarsi con costanza alle faccende domestiche, corrisponda a 140mila calorie consumate. Cifra certamente che colpisce.

Secondo fonti britanniche, infatti, ogni sette giorni, se non trascuriamo la nostra casa, possiamo arrivare a bruciare circa 2.700 calorie. E questo, solo con le pulizie quotidiane. In che modo?

Per perdere peso non sono necessari solo diete o esercizi fisici perchè queste normali azioni quotidiane potrebbero aiutarci a smaltire fino a 2.700 calorie a settimana

Spazzare il pavimento con la scopa, 10 minuti al giorno, ci fa consumare 37 calorie circa (idem con l’aspirapolvere). Stirare i panni fa consumare, circa, 150 calorie all’ora. Lavare il bucato? Più di 120 calorie ogni 60 minuti.

Se laviamo le stoviglie? Secondo uno studio britannico dovrebbe bruciare 26 calorie, mentre rifare i letti ne consuma 23. Uniamoci anche la cura delle nostre piante che potrebbe eliminare, in meno di un’ora di giardinaggio, circa 150 calorie. E questo solo per citare alcuni lavori che facciamo in casa.

Qualche settimana fa, avevamo visto come le faccende domestiche siano indicate anche per chi abbia dai 65 anni in su. Queste, perché aiuterebbe a sviluppare una coordinazione motoria migliore. Con una diminuzione del rischio delle cadute. E migliorando anche non solo il peso sulla bilancia, ma anche a conservare una memoria più acuta e ad avere una maggiore concentrazione.

