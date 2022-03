Per scaricare lo stress, stimolare i muscoli e perdere peso per un’estate a prova di costume, sono questi gli sport da dover iniziare adesso

Mancano tre giorni all’arrivo ufficiale della primavera e, finalmente, è il momento di uscire di casa durante il nostro tempo libero. Anche perché, dopo mesi passati sul divano, per via del freddo e anche per i contagi, è ora di tornare all’aria aperta. Magari, abbiamo passato queste settimane invernali, cercando di mantenerci un minimo in forma, a suon di esercizi fai da te fatti in casa.

Solo che la bilancia non perdona ed è lì ad indicarci che i chili si sono accumulati. Anche i nostri muscoli sembrano ancora intorpiditi e hanno bisogno di un risveglio per tornare a dar loro vigore. Per scaricare lo stress, stimolare i muscoli e perdere peso, non c’è niente di meglio che la primavera. Oltretutto, la fatidica prova costume è dietro l’angolo e se non ci sbrighiamo potrebbe poi essere troppo tardi.

Sono diverse le attività che possiamo riprendere a fare, ma con grande prudenza

Insomma, non abbiamo scuse. È il momento di tornare a praticare dello sport all’aperto e non solo perché i pantaloni più leggeri faticano a chiudersi. L’importante, qualunque sarà la nostra scelta, è di farlo gradualmente. Non dobbiamo preparare una finale olimpica, ma cercare, un poco alla volta, di risvegliare il nostro corpo.

Il primo sport che a ognuno di noi potrebbe venire in mente è la corsa. E in questo caso, a maggior ragione, la prudenza è d’obbligo. Gradualità deve essere la nostra parola d’ordine. Non dobbiamo uscire e metterci in testa di correre per un’ora di seguito. Dovremo alternare piccoli tratti di corsa, ad altri di cammino. Il classico schema è di fare 1 minuto di corsa e 1 di cammino per 10-15 volte. La volta successiva, incrementeremo le volte (20) e quella dopo raddoppieremo da 1 a 2 i minuti di corsa lasciando a 1 quelli al passo. La forma fisica arriverà da sola e potremo poi divertirci in vari modi sempre correndo.

Per scaricare lo stress, stimolare i muscoli e perdere peso per essere pronte per un’estate a prova di costume sono questi gli sport da dover iniziare a fare adesso

Anche il solo camminare è attività utile da fare, magari, in compagnia del nostro cane. Non deve essere una passeggiata. Si deve partire lentamente e poi accelerare, aumentando il passo. In modo da stimolare i muscoli e avere soddisfazione sulla bilancia.

La bicicletta è uno sport perfetto, in primavera, da alternare con la corsa. Facciamolo 2-3 volte a settimana, partendo da uscite di una trentina di minuti, per poi aumentare il tempo. E, magari, una volta allenati, anche fare percorsi più impegnativi.

Per rassodare i glutei e le gambe e rafforzare le braccia potrebbe essere utile, per chi lo sa fare, tornare a pattinare. È un’attività primaverile, infatti, che ci aiuta anche a ritrovare un buon equilibrio del nostro corpo. E, per chi avesse un maneggio non distante da casa, potrebbe essere il momento di iniziare ad andare a cavallo. Sport perfetto per trovare non solo equilibrio e postura, ma, soprattutto, grande divertimento.