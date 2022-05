Maggio è da poco cominciato e uno degli eventi più attesi a livello planetario e dall’oroscopo avverrà proprio durante questo mese. Giorno 10 un banalissimo martedì italiano si trasformerà in un giorno eccezionale per tanti segni zodiacali, accendendo la miccia del successo che risplenderà anche nelle settimane a venire.

Dopo ben dodici anni, il pianeta Giove tornerà ospite dell’Ariete e, piazzandosi vicino a questa costellazione, porterà una ventata d’aria fresca. Le sue parole chiave saranno entusiasmo, grinta, ottimismo e una generosa dose di fortuna assolutamente non programmata.

Questo, allora, sarebbe il momento adatto per credere nelle proprie intuizioni e fare della propria vita un capolavoro. Chiaramente a beneficiare più di tutti di questo transito sarà proprio l’Ariete, ma anche gli altri segni di fuoco riceveranno buone notizie.

Tuttavia, ci sarà qualche altro fortunato e proprio in questo articolo scopriremo tutti i risvolti dell’oroscopo per questa cerchia di privilegiati.

Giove riempirà di soldi e fortuna l’Ariete e non solo ma nella seconda settimana di maggio svolterà anche quest’altro segno dopo tante difficoltà

Giove in Ariete dal 10 maggio premierà innanzitutto questo segno. Tutti i nati dal 21 marzo al 20 aprile potranno contare su una mente scattante e brillante, che potrebbe portare alla conclusione di importanti affari. Questo significherà non solo portafogli gonfi e magari quel viaggio oltreoceano che si rimanda da tempo, ma anche grandi soddisfazioni.

Inoltre, il pianeta Venere in congiunzione sarà quella nota dolce e armoniosa che porterà i sentimenti alle stelle. La seconda settimana di maggio avrà risvolti simili anche per il Toro. Questo segno baciato dal Sole e protetto da Urano si trasformerà quasi in un supereroe, dotato di forze sovrannaturali per prendere importanti decisioni. Con la fortuna di Giove, però, tutto dovrebbe andare per il verso giusto e quella concretezza tanto sperata potrebbe proprio essere dietro l’angolo.

Altri segni di fuoco

La generosità di questo pianeta non si fermerebbe qui. Infatti, Giove riempirà di soldi e fortuna anche Leone e Sagittario.

I felini del gruppo finalmente riusciranno a portare a casa qualche successo. Questo sarà lo stimolo per ricominciare a credere nei propri sogni e per ritrovare la grinta per mettere in atto i propri progetti. Inoltre, Venere in posizione favorevole potrebbe portare un po’ di stabilità in ambito sentimentale.

Tutti gli arcieri, invece, continueranno a dare il meglio di sé soprattutto in ambito lavorativo, scrivendo la storia di un maggio unico con promozioni all’orizzonte.

In risalita

Infine, a partire dalla seconda settimana di maggio inizierà la scalata del successo dello Scorpione. Dopo mesi bui passati a ricoprire sempre gli ultimi posti all’interno della classifica dell’oroscopo, abbandonato dai pianeti, finalmente si potrà parlare di rivincita.

I nati dal 23 ottobre al 22 novembre saranno guidati da un ritrovato ottimismo e, con il favore di Marte, troveranno forza e voglia di fare. In particolare, il periodo giusto per ripartire sarebbe proprio il fine settimana (14-15 maggio) durante il quale si potrebbe presentare qualche appetitosa occasione.

