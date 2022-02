A volte, la voglia di fare attività fisica finisce per fare a pugni con il tempo che è davvero tiranno. Sono passati i giorni del lockdown durante il quale ci siamo ingegnati a trasformare il nostro salotto in una sorta di palestra. Volere non sempre è potere e allora, per rimanere ancora in tema di proverbi, si potrebbe unire l’utile al dilettevole.

Anche perché, per coloro che fanno fatica a conciliare le giornate ricche di impegni, ci potrebbe essere una soluzione perfetta. Che facciamo, o dovremmo fare, quasi quotidianamente, ma senza conoscere i suoi benefici. Sembra incredibile che per bruciare calorie in casa basterebbe programmare questa attività per far sì che il nostro corpo ne benefici. A maggior ragione se abbiamo superato la soglia dei 65 anni.

Da oggi, bisogna guardare questa attività con occhi diversi

A dire il vero, per molti, questa particolare attività viene vista come il fumo negli occhi. In pratica, un dazio da pagare per mantenere un minimo di decoro alla propria abitazione. Eppure, anche se tendiamo a rimandarla nei fine settimana, andrebbe considerata con occhi differenti. A rivelare la notizia, è anche uno studio, condotto da Shiou-Liang Wee del Singapore Institute of Technology. Di cosa si tratta? Che i lavori domestici sarebbero un vero toccasana per il nostro organismo. Addirittura, apporterebbero diversi vantaggi e non solo fisici, visto che anche la mente ne beneficerebbe. Insomma, pulire casa fa bene al nostro appartamento, consegnandoci locali igienizzati e, soprattutto, ci offrirebbe un valido aiuto per restare allenati.

Sembra incredibile che per bruciare calorie in casa, velocemente e senza fare esercizi basterebbe svolgere questa attività con una certa frequenza

A maggior ragione se fossimo prossimi alla pensione, in pratica dai 65 anni in su. Infatti, chi ha varcato questa soglia di età, potrebbe sviluppare una coordinazione motoria migliore, facendo, magari, diminuire il rischio di cadute. Che non è trascurabile, visto che molti anziani finiscono al Pronto Soccorso, a seguito di questi incidenti. Addirittura, c’è chi ritiene che le pulizie quotidiane porterebbero a conservare una memoria più acuta e ad avere una maggiore concentrazione. Via libera dunque alle pulizie leggere, come fare la polvere, igienizzare i bagni, rifare il letto. In pratica, pulire casa potrebbe essere molto utile anche per mantenere in forma fisico e mente.