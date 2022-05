La mattina non tutti riescono a fare una colazione salutare e completa, ignorando l’importanza di questo fondamentale pasto. Alcuni si accontentano di una tazzina di caffè, senza aggiungere una parte solida, per poi passare direttamente al pranzo.

Eppure, gli esperti dichiarano come sia necessario nutrirsi nella maniera adeguata, anche in questo momento della giornata, per ricevere le energie e i nutrimenti adeguati. In questo modo infatti, potremo fare scorta di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti utili per affrontare le attività quotidiane. Quindi non dovremmo limitarci a bere un tè, un caffè o abbuffarci e mangiare senza freni, ma scegliere prodotti più salutari come yogurt, frutta, pane e cereali.

Per non ingrassare basta mangiare a colazione i soliti biscotti secchi, proviamo queste 5 varianti gustose e veloci

Spesso siamo convinti che saltando la colazione sia più facile, o veloce, dimagrire, ma in realtà è una teoria del tutto sbagliata, che tende a rallentare il metabolismo. Per cercare di perdere qualche chilo, in previsione dell’estate, non ci sarà neanche bisogno di dover magiare cibi insapore, come i classici biscotti secchi. Con queste varianti avremo un’esplosione di sapori, mantenendo il giusto apporto di calorie e nutrienti, se controlliamo le razioni.

Un’idea per chi ama le colazioni salate, potrebbe essere preparare 3 fette di pane integrale tostato, dove spalmare una semplice purea di avocado. A piacere potremo aggiungere erbe aromatiche, come la menta, insieme a dei pomodorini e frutta secca, per ottenere un gusto fresco e appagante.

In alternativa alla crema di avocado, potremmo realizzare in poche mosse un hummus a base di ceci semplificato. Frulliamo 50 gr di ceci cotti con dell’acqua fredda, aggiungiamo un cucchiaino di succo di limone, erba cipollina, cumino e pochi semi di sesamo. Non resterà che condire il nostro pane integrale con questa crema dal sapore particolare.

Le alternative dolci

Per non ingrassare, basta mangiare a colazione degli alimenti sciapi e noiosi, piuttosto realizziamo dei piatti leggeri, più sfiziosi, che possano aiutarci a mantenere la linea, come la crema budwing. In una tazza mettiamo i seguenti ingredienti:

2 cucchiai di yogurt bianco;

2 cucchiaini di semi oleosi a piacere;

un cucchiaio di cereali integrali;

un frutto di stagione a pezzi.

Frulliamo tutti ingredienti, tranne la frutta fresca, che invece potremo aggiungere alla fine a piccoli pezzi.

Ideale per l’estate, sarà un porridge a base di latte di riso, frullato insieme a un paio di cucchiai di fiocchi d’avena integrali e un cucchiaino di miele. Dopo che lo avremo versato un una tazza larga, guarniamo con qualche mirtillo e della frutta secca.

Infine, per gli appassionati di frutta di stagione, potrebbero aiutare a dimagrire gli smoothie, dei frullati ricchi di vitamine e molto leggeri, a base di frutta o verdura. È possibile scegliere tra tante varietà e aggiungere dell’acqua fredda e abbinare dei cereali integrali.

Approfondimento

Invece del caffè o cappuccino ecco le bevande alternative da bere a colazione per svegliarsi al mattino con energia