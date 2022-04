Il nostro organismo, con il passare degli anni risponde in maniera diversa a determinati stimoli e alcuni processi cominciano a rallentare. Come nel caso del metabolismo che, se a 20 anni è velocissimo, a 50 anni potrebbe cambiare del tutto.

Oltre l’età, sono diversi i fattori che possono contribuire a modificare questi importanti processi biochimici utili ad avere l’energia di cui abbiamo bisogno.

Per questo motivo è fondamentale assumere la giusta quantità di minerali e vitamine coinvolte, attraverso il cibo. Di certo non è l’unico aspetto da tenere in mente, perché è determinante anche l’esercizio fisico e il movimento, eseguito con costanza. Solo in questo modo avremo maggiori possibilità di velocizzare questi processi e rimanere in forma.

Potrebbero accelerare il metabolismo queste 3 veloci e sfiziose ricette sane da fare a pranzo o cena per stupire in tavola

Tra i vari nutrienti, la vitamina B svolge un ruolo importante, in quanto dona al nostro organismo la corretta quantità di energia che serve per poter affrontare una giornata con la giusta carica.

In più, dovremo assumere più proteine rispetto ai grassi e carboidrati, per favorire la massa muscolare, ma sempre in maniera equilibrata.

Quindi, per poter assumere questa vitamina, potremo proporre in tavola alcune pietanze squisite e semplici da preparare, che potrebbero aiutare il nostro metabolismo.

Lo sgombro e le mandorle

Ricchissimo di vitamina B, lo sgombro è un pesce molto saporito, che potremo cucinare in poche mosse. Dopo averlo pulito, adagiamolo sulla carta forno insieme a un goccio di olio, sale e qualche pomodorino. Facciamolo cucinare per circa 20 minuti a 190° C, nel frattempo facciamo tostare delle mandorle tritate. Quindi, impiattiamo il pesce aggiungendo le frutta secca croccante.

Barbabietole

Grazie alla quantità elevata di vitamine e minerali potremo utilizzare le barbabietole, che a breve raccoglieremo dall’orto, cercando di non cuocerle troppo. Come antipasto o veloce snack, frulliamone una al mixer per ottenere una crema, aggiungiamo un cucchiaino di succo di limone e serviamo con delle noci o mandorle sminuzzate.

Un fresco contorno

Non solo la vitamina B, ma anche gli acidi grassi omega 3 sarebbero utili nei processi del metabolismo e contribuirebbero alla salute generale del nostro organismo. Quindi, realizziamo una semplice insalata nutriente con:

100 grammi di noci;

2 mele verdi;

lattuga;

1 carota;

miele.

Tagliamo i vari ingredienti, dopo averli lavati con cura, poi disponiamoli in un contenitore capiente. Per non fare annerire le mele, aggiungiamo del succo di limone. Per dare l’ultimo tocco, poi, condiamo con 2 cucchiaino di miele. Infine, accompagniamo il contorno con poche fette di pane integrale abbrustolito.

Non solo sono gustose e sfiziose ma potrebbero accelerare il metabolismo queste 3 veloci pietanze, fresche e salutari.

