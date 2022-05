Molti di noi stanno già incominciando a programmare le tanto agognate vacanze estive. Sia che si voglia rimanere in Italia, o che si voglia partire per lidi lontani, la costante è solo una: la voglia di mare. Se si ha intenzione di non muoversi troppo, delle mete interessanti si possono trovare spulciando le classifiche nazionali che comprendono le spiagge più belle o i mari più puliti di tutta la penisola. Però alcuni, dopo ben due anni di restrizioni, hanno voglia di evadere e spingere i propri limiti ben oltre l’Europa. Questo desiderio però potrebbe essere bloccato dalle spese di volo, che generalmente si presentano molto alte. Però ci sono dei trucchi anche in questo caso che potrebbero farci partire all’avventura a dei prezzi veramente modici. Infatti, è possibile raggiungere paradisi esotici e acque caraibiche grazie a un trucco che solo i viaggiatori esperti conoscono.

Come risparmiare in vacanza

Il segreto sta in un costante monitoraggio dei prezzi. È quindi consigliabile utilizzare i siti delle compagnie aeree e inserire la propria destinazione preferita, mantenendo uno sguardo aperto su un lungo periodo. Esiste infatti la funzione calendario che fa visionare mese per mese tutte le partenze, permettendo di capire quali siano le date più vantaggiose per viaggiare. Inoltre, il momento migliore per prenotare è l’alba della domenica mattina.

Paradisi esotici e acque caraibiche a portata di mano grazie a un trucco che permette di acquistare voli a prezzi stracciati

Un utile stratagemma per risparmiare è costituito dall’errore di prezzo. A volte accade che le compagnie aeree sbaglino a digitare il costo del volo. Potrebbe quindi essere possibile trovare un collegamento da Milano a Rio de Janeiro a 80 euro invece che a 800 euro. Naturalmente, per scovare una incongruenza simile è necessario essere molto attenti e subito pronti all’acquisto. Infatti, questo genere di fenomeno può anche durare solamente qualche minuto e venire corretto subito.

Per semplificare la procedura esistono molti siti che forniscono questo servizio, allertandoci via email quando questo evento si verifica. Ad esempio, errorfarealerts.com e secretflying.com sono dei portali validi per effettuare questo genere di operazioni. Inoltre, in ultimo, è bene tenere conto che il volo potrebbe essere annullato e l’importo essere automaticamente rimborsato. Però questa eventualità è veramente bassa, dato che andrebbe ad intaccare la credibilità dell’azienda.

