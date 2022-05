Mancano pochissime settimane all’arrivo dell’estate ma già alcune spiagge italiane sono state prese d’assalto. Oramai i maglioni e i cappotti hanno lasciato il posto ai vestitini leggeri e ai pantaloni corti. Mentre le alte temperature e il cielo terso ci fanno venire voglia di vacanze al mare. Ma l’avvicinarsi dell’estate vuol dire anche sottoporsi alla tanto temuta prova costume. Alcune di noi, durante l’inverno, hanno accumulato qualche chilo di troppo e ora si cerca di correre ai ripari.

Ci sono donne che decidono di rimettersi in forma allenandosi autonomamente o iscrivendosi in palestra. Altre, invece, cercano sul web la soluzione più facile per dimagrire velocemente e senza sforzi. Naturalmente, quest’ultima soluzione non è affidabile. Quindi, per dimagrire in modo sano, rimanendo in salute, affidiamoci all’esperienza di un dietologo o un nutrizionista.

Per nascondere molto bene la pancia e le smagliature al mare, non il classico costume intero bensì questa variante elegante e chic

Alcune donne non sono a loro agio indossando un bikini. Anche se qualche chilo di troppo e delle rotondità accentuate non devono farci assolutamente sentire sbagliate e imbarazzate. Ma, alle volte, magari dopo una gravidanza o a causa delle varie oscillazioni di peso, la nostra pancia è flaccida e piena di smagliature. Questi inestetismi possono provocare qualche disagio. Il costume intero può salvarci e nascondere questi problemi. Ma esiste anche un altro tipo di costume che potrebbe fare al caso nostro. Parliamo del tankini. Un indumento molto particolare formato da due pezzi, ma molto diverso dal classico bikini. È composto da una canotta più o meno larga e un normale slip o pantaloncino.

Il pezzo di sopra, a differenza del costume intero, si può sollevare. Molto utile se si desidera prendere il sole sulla pancia. Questo tipo di costume, quindi, ha la capacità di coprire le piccole imperfezioni e le zone critiche. Il tankini è realizzato con lo stesso materiale del classico costume e può aiutarci ad affrontare nel modo migliore tutta l’estate.

Come scegliere

In commercio possiamo trovare tanti modelli perfetti per ogni tipo di fisico. Basta scegliere seguendo il proprio gusto personale. Colorato, con le paillettes, con stampe floreali e così via. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quindi, per nascondere molto bene la pancia e le smagliature, questo costume potrebbe fare proprio al caso nostro.

Lettura consigliata

Nasconde perfettamente i fianchi larghi questo modello di gonna intramontabile che adoreremo sia a 20 che a 50 anni