Con l’arrivo dell’estate non si avvicinano solo vacanze e giornate di sole. Questo è anche il periodo perfetto per organizzare grandi cerimonie ed eventi importanti. Di conseguenza, non possiamo farci trovare impreparate e dobbiamo quindi scegliere il look più appropriato a noi.

Certo, è importante non rubare il palcoscenico alla sposa, ma ciò non vuol dire che non possiamo valorizzare il nostro outfit con qualche dettaglio destinato ad attirare l’attenzione.

La verità, però, è che la moda primavera estate 2022 sembra riuscire ad accontentare tutte. Infatti, propone stili eccentrici, ma anche stili minimal ma caratterizzati da una grande eleganza. Non è poi detto che si debba necessariamente soffrire, perché alcuni modelli di tendenza sono comodi e facili da portare.

3 scarpe economiche ma eleganti che saranno perfette per grandi eventi e matrimoni

Quando si pensa a delle scarpe da cerimonia, ci si immagina subito una scarpa col tacco. Questa stagione, però, ci invita ad andarci piano, prediligendo altezze moderate. Non solo, ma se desideriamo risparmiare, questi modelli sono disponibili sul mercato anche ad appena 30 euro.

La cosa più importante, però, è che alcuni di questi sono estremamente indossabili anche nella nostra vita quotidiana. Di conseguenza, non si tratterebbe di una spesa per delle scarpe che utilizzeremo una sola volta.

Anche quest’estate andranno di gran moda i sandali da indossare senza calze. In effetti, questi si rivelano estremamente versatili per ogni tipo di outfit. Per quanto riguarda i modelli, ormai spopolano i sandali con la punta quadrata. Quindi, mettiamo da parte quelli a punta arrotondata utilizzati sino all’estate scorsa. Questo semplice dettaglio, infatti, riesce a dare uno stile più grintoso alla scarpa, pur rimanendo elegante.

Scegliamo un sandalo con degli strap che seguono il collo del piede, così da valorizzare la caviglia. Per lo stesso motivo, possiamo anche scegliere una scarpa impreziosita da piccoli cristalli. Se la combiniamo a un look monocromatico, la scarpa diventerà una vera protagonista.

Ci sono, poi, le décolletées mules, perfette per uno stile minimal e très chic. Le troviamo spesso con la fascia in plexi trasparente o con un grosso brillante.

Infine, durante l’estate tornano le elegantissime slingback nere, generalmente a punta e impreziosite con cristalli o altri dettagli.

Stili e colori

Ecco, quindi, le 3 scarpe economiche ma eleganti da indossare quest’estate.

Per quanto riguarda i colori, non si può sbagliare con un nude, ma i colori dell’estate 2022 ci spingono ad osare. Ad esempio, potremmo provare un motivo animalier.

Se, però, i tacchi, per quanto bassi, non fanno proprio per noi, allora possiamo sempre optare per delle scarpe basse, comode ma ugualmente di tendenza.

