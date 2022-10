Quante volte allenarsi a settimana a casa per avere la pancia piatta

Eliminare quell’effetto ciambella sulla pancia può essere davvero difficile, soprattutto con il passare degli anni. Quando si è più giovani il metabolismo è attivo e veloce, possiamo mangiare qualsiasi cosa e smaltirla velocemente. Con il passare del tempo, invece, basta qualche piccolo sgarro ed ecco che diciamo addio alla tonicità.

Vari sono i fattori che possono portare all’aumento di peso, un’alimentazione non corretta o anche troppa sedentarietà. Le donne poi, superati i 50 anni, devono fare i conti anche con i cambiamenti fisici legati alla menopausa. Ma riuscire a sgonfiare la pancia è possibile unendo una buona alimentazione con dell’attività fisica.

Come perdere peso camminando e senza correre

Il tempo e la voglia di andare in palestra spesso scarseggiano, ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci. Fare attività fisica non contempla per forza allenarsi in palestra o in sala pesi per tante ore. Anche camminare per una decina di minuti ogni giorno a passo veloce può essere molto utile. Così bruceremmo più calorie e ci libereremmo del grasso in eccesso. Non dobbiamo per forza correre, anzi, la camminata veloce potrebbe essere ancora più efficace.

Quante volte allenarsi a settimana a casa con questi facili esercizi

Per cercare di eliminare i chiletti in più visibili soprattutto sulla pancia potrebbero bastare 2 allenamenti a settimana. Concediamoci 15 minuti al giorno, per due giorni, e già potremo notare subito i primi traguardi. Abbiniamo sempre un po’ di allungamento che aiuta a snellire e sfinare il muscolo, senza gonfiarlo. Mentre camminiamo, facciamo anche delle rotazioni con le braccia e spalle. Questi semplici esercizi aiutano a riprendere elasticità e tonicità in tutto il corpo. Oltre ad essere movimenti utili per chi ha le braccia flaccide e un po’ cadenti.

Dopodiché, passiamo a qualche esercizio che fa lavorare i muscoli addominali per liberarsi della pancetta. Il crunch è molto efficace, ma possiamo anche fare una semplice candela e tenere la posizione per 20 secondi. Se si soffre di mal di schiena si può optare per il plank, con le ginocchia piegate per i principianti. Due serie di una decina di secondi vanno più che bene per cominciare e prenderci la mano. I cosiddetti esercizi in isometria allenano la resistenza e definiscono bene le linee del corpo.

Quindi, ecco quante volte allenarsi a settimana a casa per ottenere risultati visibili in poco tempo. Se non abbiamo tempo da dedicare agli esercizi due volte a settimana possiamo utilizzare un altro metodo. Invece di allenarsi per 15 minuti per un paio di giorni, possiamo fare anche un solo esercizio al giorno. In questo modo potremmo liberarci di quei fastidiosi chiletti che abbiamo messo durante l’estate.

