L’inverno sta per terminare e con lui anche il freddo e le brutte giornate di vento e pioggia. Molti di noi pensano già al sole e alle gite fuori porta.

Ma si avvicina anche un momento temuto da molte donne: il cambio di stagione. Via maglioni di lana, cappotti, sciarpe e cappelli, per fare spazio a vestiti di cotone, leggeri e colorati.

C’è chi ripone questi indumenti all’interno di scatoloni, chi invece utilizza la tecnica del sottovuoto per recuperare spazio nell’armadio. Un’operazione che ci consente anche di eliminare quei vestiti che non utilizziamo più da tempo.

Le tanto temute tarme

Durante il cambio di stagione, capita spesso di vedere che alcuni capi di abbigliamento presentano dei piccoli buchi.

Probabilmente i nostri indumenti sono stati attaccati dalle tarme. Parliamo di piccoli insetti infestanti, che si nutrono di alcuni tessuti. Sono simili a delle farfalline, con il corpo allungato e di colore marrone.

Non attaccano l’uomo e non sono pericolose per la salute, ma rovinano i nostri vestiti. Si moltiplicano in ambienti chiusi e umidi. Insomma, cassetti e armadi sono i posti migliori per la loro riproduzione.

Per prevenire il problema delle tarme e profumare armadi e cassetti in un solo colpo basterebbe questo sacchetto casalingo

Se ci accorgiamo della presenza delle tarme, dobbiamo assolutamente correre ai ripari per evitare che la situazioni degeneri velocemente.

Fino a qualche anno fa, per eliminare il problema si utilizzava la naftalina. Ma parliamo di un prodotto chimico, che in più ha un cattivo odore.

Oggi, invece, possiamo utilizzare dei prodotti naturali, spesso presenti nelle nostre case. Ci vengono in aiuto le erbe aromatiche, che da sempre sono usate per insaporire gli alimenti ma anche per risolvere delle difficoltà in casa.

Ecco che, per prevenire il problema delle tarme e profumare gli ambienti chiusi, possiamo utilizzare l’alloro e l’anice stellato. Ci basterà preparare un sacchetto (anche un vecchio calzino) e inserire all’interno le nostre erbe aromatiche. Possiamo anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale di cedro, che aiuterebbe a proteggere i mobili dai tarli.

Naturalmente questi rimedi naturali possono essere utilizzati per prevenire il problema o quando non siamo di fronte ad una vera e propria infestazione. Se ci accorgiamo che le tarme hanno già invaso il nostro armadio, dovremmo necessariamente chiamare un’azienda specializzata in grado di risolvere il problema.

Ricordiamo anche di far arieggiare spesso cassetti e armadi, di pulirli per bene e non lasciare mai gli indumenti umidi, perché potrebbero causare anche cattivo odore.

