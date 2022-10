Come dimagrire la pancia per averla piatta in poco tempo anche a 50 anni

Dimagrire non è sempre facile. Magari capita di iniziare una dieta e poi siamo sopraffatti da quel senso di fame, al punto di non vederci più e prendere il primo alimento che troviamo. Praticamente, come sosteneva una nota pubblicità, “non ci vedo più dalla fame”. Tuttavia, avendo quest’atteggiamento, non possiamo andare tanto lontano. I risultati sulla bilancia saranno scarsi. Ecco perché la costanza e la buona volontà sono fondamentali. Con questi principi “guida”, verrà più facile dimagrire. Questo significa che se siamo tentati, dovremmo dire di no, in primis a noi stessi e, in secondo luogo, agli altri. Infatti, potrebbe capitare che qualche amico possa insistere. Magari abbiamo un evento o una semplice cena tra amici. In quell’occasione, però, abbiamo la possibilità di metterci alla prova.

Detto questo, per dimagrire bisogna non solo curare la propria alimentazione, ma anche fare attività fisica. Oltre a scolpire il corpo, ci aiuterà a stare bene a livello salutare, nonché ci permetterà di mangiare qualcosina in più poiché, tramite essa, bruceremo le calorie ingerite. Una delle parti del corpo più difficili da dimagrire è la pancia. Vogliamo tutti la pancia piatta ma questa non “arriva” mai. Cosa fare?

Giù i chili di troppo

Il primo step è, come abbiamo detto, modificare il regime alimentare. Per esigenze personali, sarebbe meglio consultare un nutrizionista. Il secondo step è muoversi, nel senso letterale del termine. Più ci muoviamo e più dimagriamo. Ecco come dimagrire la pancia per averla piatta in poco tempo. Gli esercizi per dimagrire più velocemente sono quelli rientranti nella categoria di cardiofitness. Accelerando il battito cardiaco, si brucerebbero più calorie. In questo modo, se andiamo in deficit calorico, scendiamo di peso. Non dimagriamo solo la pancia, ma tutto il corpo. Quindi, anche le cosce e, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, possiamo ridurre anche la cellulite. Tuttavia, esistono degli esercizi mirati per la pancia.

Più allenamento

Per la pancia, dovremmo eseguire molti addominali. Dovremmo distenderci sul tappetino e provare a fare tutti quegli esercizi specifici che vanno a modellarla. Più mettiamo massa magra e muscolare, più perdiamo i chili di troppo. Possiamo stendere le braccia lungo i fianchi, contrarre l’addome e fare oscillare le gambe unite, oppure possiamo mettere le mani dietro la testa con le ginocchia piegate e sollevare il capo. Questi esercizi sono molto efficaci.

Come dimagrire la pancia per averla piatta in poco tempo e dire addio all’oversize

Molti usano l’abbigliamento oversize proprio per nascondere la pancia. Eppure, basta dedizione per cambiare la propria immagine riflessa nello specchio.

