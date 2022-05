Capita spesso che siamo di fretta e non abbiamo il tempo di cucinare. Magari, invece, torniamo talmente stanchi dal lavoro che non abbiamo le forze di accendere i fornelli, tantomeno di andare al supermercato. Questi sono solo alcuni dei tanti motivi che ci portano a trovare una dispensa semivuota quando dobbiamo preparare da mangiare. Cosa fare in questi casi?

Alcuni si accontentano del classico panino, anche se persino questo a volte può trasformarsi in un viaggio intorno al Mondo. A volte, poi, il trucco sta nell’utilizzare i soliti ingredienti in modo diverso e inaspettato. Ad esempio, un ingrediente che di solito utilizziamo per friggere può trasformarsi in una gustosa zuppa last minute.

Ingredienti

brodo di carne 1,5 l;

uova 2;

Grana Padano DOP 2 cucchiai;

pangrattato 4 cucchiai;

olio extravergine d’oliva 2 cucchiai;

sale;

pepe.

Cosa cucinare quando non abbiamo niente in casa preparando un piatto unico veloce e gustoso

Cominciamo mettendo a riscaldare del brodo in una pentola. Possiamo utilizzare quello già pronto o far sciogliere un dado nell’acqua calda. Altrimenti, possiamo sempre mettere insieme avanzi di carne e verdura per creare un brodo semplice ma genuino.

Consideriamo che se optiamo per il brodo pronto potrebbe essere già abbastanza salato. In caso contrario, sarà necessario aggiungerlo.

Quando l’acqua bolle, aggiungiamo il pangrattato. Facciamolo cuocere tra i 10 e i 15 minuti a fiamma media. Altrimenti, possiamo sempre mettere il pangrattato direttamente insieme al brodo e calcolare 5 minuti dal punto di ebollizione.

Adesso abbiamo messo insieme 2 degli ingredienti principali della nostra zuppa. I prossimi, pur nella loro semplicità, riusciranno a renderla ancora più saporita.

Rompiamo le uova e versiamone il contenuto in una ciotola. Sbattiamole per bene e aggiungiamo il Grana. Ora dividiamo questo composto mettendone un po’ in ogni piatto. Dopodiché, serviamo il brodo continuando a mescolare con la forchetta per evitare che si formino grumi d’uovo poco piacevoli. In questo modo, invece, si creerà una zuppa unica e densa, carica di sapore e dispensatrice di energie.

A questo punto, versiamo un filo d’olio nel piatto ed eventualmente una grattata di pepe. Ora sapremo sempre cosa cucinare quando non abbiamo niente in casa.

