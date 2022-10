Vestirsi con abiti eleganti che nascondono la pancia e fanno sembrare più magre

L’abbigliamento che scegliamo di indossare può, certamente, aiutarci a sentirci più belle. Questo sempre se abbiamo optato per i capi giusti. Ad esempio, potremmo avere il problema di qualche chilo di troppo. E pensare e ripensare a come coprire punti del nostro corpo che non ci fanno sentire particolarmente fiere di noi. Come la vita, dove notiamo un po’ di pancetta.

Forse, durante la stagione estiva, soffriamo di più questo problema, a causa dei molti centimetri di pelle scoperta per il caldo. Per cui cerchiamo di capire quali siano i vestiti più adatti da indossare. In autunno torniamo a coprirci ma il problema può persistere. Magari perché alcuni tessuti, troppo aderenti, fanno risaltare i nostri kg in eccesso o la pancia. Ma esistono abiti, anche particolarmente eleganti, che possono cambiare completamente la situazione.

Vestirsi con abiti eleganti che nascondono i difetti e snelliscono

Le temperature calano e noi desideriamo indossare abiti che ci proteggano ma anche eleganti e che ci donino. Se abbiamo un po’ di pancia possiamo puntare su vestiti lunghi con nodo in vita. Questo tipo di abito è perfetto per nascondere una vita non proprio snella. Ed è, inoltre, molto bello da vedersi. Allo stesso scopo saranno ideali anche le gonne lunghe a vita alta, meglio se in mono colore nero. Potremo abbinarvi un corpetto decorato e una giacca corta.

Ottimo anche un morbido chemisier a righe verticali e arricciato sotto il seno, da indossare con o senza giacca. Questo abito, in particolare, ci farà apparire più magre anche grazie all’effetto ottico delle righe verticali. Ecco come vestirsi con abiti eleganti che nascondono i nostri difetti e ci fanno sembrare più in forma. Parliamo ora anche di scarpe.

Scarpe che slanciano le gambe

Parlando di vestiti che snelliscono non possiamo saltare l’abbinamento con le scarpe. Esistono infatti calzature particolari, che possono slanciare la figura e aiutare le gambe a sembrare più magre. Tra queste, e che si abbinano con i capi che abbiamo citato, ci sono certamente le décolleté nere con tacco a stiletto. Che slanciano e smagriscono la gamba.

Ottimi anche gli stivali alti con intarsi, in colore nero o marrone scuro. Queste calzature, che arrivano sopra il ginocchio o almeno a metà polpaccio, danno l’effetto ottico di originare una lunga linea di continuità. Questa linea immaginaria coinvolge la gamba dal piede alla coscia e contribuisce a creare slancio. Da evitare, invece, lo stivale corto, che taglia la gamba e la fa apparire corta e tozza.

