Manca ancora qualche mese all’arrivo dell’estate ma già, per molte donne, il problema della prova costume inizia a farsi sentire. Alcune di loro cominciano a guardare il proprio corpo con occhio critico, individuando anche il più piccolo difetto. Per perdere quel chilo di troppo, c’è chi decide di affidarsi ai consigli di un esperto nutrizionista. E chi, invece, preferisce cercare sul web le diete che promettono di perdere molti chili in poco tempo e con sforzi minimi. A tal proposito, facciamo attenzione e non fidiamoci, perché queste diete drastiche potrebbero essere pericolose per la nostra salute.

Naturalmente in casa non possono mancare le creme snellenti e drenanti. Queste dovrebbero aiutare ad ridurre la cellulite e le smagliature sulla pelle.

La cellulite, un problema che affligge molte donne

Uno degli inestetismi che le donne cercano di combattere in ogni modo e con ogni mezzo è la cellulite. Con questo termine indichiamo la crescita del tessuto adiposo che colpisce la maggior parte dell’universo femminile. La cellulite è localizzata principalmente sulla parte addominale, sui glutei, sui fianchi, interno ed esterno coscia.

Non parliamo di una malattia, ma di un inestetismo cutaneo che si potrebbe manifestare a causa di alcuni fattori: ormonali, genetici, disturbi del metabolismo, problemi alla circolazione, e così via.

Ecco quanti minuti dovremmo camminare per ridurre la cellulite, bruciare carboidrati e grassi e migliorare la circolazione

La formazione della cellulite è legata, spesso, alla ritenzione idrica e alle cellule adipose. Perciò, cerchiamo di mangiare in maniera sana ed equilibrata, per prevenire questo problema. Come raccomandano gli esperti, è necessario consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Ma non dimentichiamo anche di mangiare legumi e cereali.

Da non sottovalutare l’importanza dell’attività fisica, che aiuterebbe la circolazione del sangue e quella linfatica. Non è necessario iscriversi in palestra se non vogliamo o possiamo ma, secondo gli esperti, ecco quanti minuti dovremmo camminare per riattivare il metabolismo e ridurre gli inestetismi della cellulite.

Non dobbiamo obbligatoriamente correre, ma sarebbe necessario camminare a passo sostenuto e senza fermarsi per 30 o 40 minuti. Inoltre, ricordiamo di non utilizzare un abbigliamento troppo stretto, per evitare che questi indumenti ostacolino la circolazione negli arti inferiori. Evitare anche le bibite gassate e zuccherine. Naturalmente, per ogni chiarimento è necessario consultare il medico competente.

