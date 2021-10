A breve si concluderà il mese di ottobre. Fino a qualche anno fa, si trattava di un periodo piuttosto triste. La ricorrenza di Tutti i Santi e dei defunti era l’occasione per andare al cimitero a portare i crisantemi ai nostri cari.

Da qualche anno a questa parte, questa mesta atmosfera è stata rallegrata da Halloween, una festività pagana americana che ormai è dilagata in tutta Europa e quindi anche da noi in Italia. Senza dimenticare di commemorare come si deve i cari che non sono più con noi, la sera del 31 ottobre è però ormai divenuta anche un’occasione per far festa.

Grandi e piccini partecipano a feste più o meno macabre. Spesso si tratta di feste a tema a cui è bene presentarsi mascherati da streghe, scheletri, fantasmi. Qualunque travestimento si scelga, si deve trattare di un costume mostruoso. Per non sprecare soldi, gli adulti possono affittare il costume, mentre per i più piccoli, ecco 3 simpatiche idee di travestimento veloci da realizzare e praticamente a costo zero.

Molti locali, come pub e ristoranti, organizzano feste su prenotazione. Chi invece vuole fare qualcosa di più semplice e “intimo”, può anche organizzare una festicciola a tema Halloween direttamente a casa propria, così da trascorrere una divertente serata con gli amici e/o i parenti. Non c’è bisogno di impazzire con i preparativi. Infatti, per l’aperitivo di Halloween ecco i mostruosi e gustosi stuzzichini pronti in soli 10 minuti che lasceranno tutti stupefatti.

Bulbi oculari

Scavare in un punto un ravanello ed inserirvi una rondella di oliva nera o verde. Riempire il centro con un pezzettino di oliva dell’altro colore. Pelare quindi il ravanello facendo in modo di lasciare alcune striature di buccia rossa così da ricreare l’effetto delle vene dell’occhio.

Ragni nel piatto

Spezzettare alcuni spaghetti integrali e farli cuocere solo pochi minuti. Si dovranno incurvare leggermente ma dovranno rimanere rigidi. Tagliare a metà delle olive nere ed infilare ogni metà nel foro di altre olive nere più grandi ma sempre snocciolate. Così facendo dovremo dare la forma del corpo e della testa di un ragno. A questo punto, infilare gli spaghetti ai lati per fare le zampe.

Uova ripiene di Halloween

Preparare le classiche uova sode. Svuotarle del tuorlo e riempirle con una farcia realizzata con tonno in scatola e maionese. Decorare con i ragnetti creati con le olive nere.

Per l’aperitivo di Halloween ecco i mostruosi e gustosi stuzzichini pronti in soli 10 minuti che lasceranno tutti stupefatti

Continuiamo la nostra carrellata di stuzzichini spaventosi per aprire la cena di Halloween.

Scope della strega

Spezzettare i salatini a bastoncino in modo da riprodurre l’effetto della saggina della scopa. Unirli insieme utilizzando dell’erba cipollina e legare insieme un salatino lasciato intero per fare il manico della scopa. I salatini-scopa delle streghe saranno perfetti insieme al prosciutto ed utili per assaggiare salse e formaggi molli.

Cappelli di strega

Da un rotolo di pasta sfoglia, ricavare dei triangoli. Su di ognuno, posizionarvi alcuni cubetti di carota o zucca lessata. Ripiegare due volte il lato più largo e infornare a 160 gradi per 25/30 minuti.

