All’elenco degli enti di trasporti alla ricerca di personale, fra i già presenti Italo e Ferrovie dello Stato, si aggiunge ATM, Azienda Trasporti Milanese. Non solo stage per giovani senza esperienza, ma anche assunzioni a diplomati e laureati nel territorio di Milano e Provincia.

Uno sguardo all’azienda

ATM, o Azienda Trasporti Milanese, è la società pubblica del Comune di Milano atta alla gestione del trasporto pubblico. Le 4 linee metropolitane permettono il collegamento del capoluogo lombardo con 96 Comuni della provincia, cui si aggiunge una navetta, una funicolare e altri servizi. Stiamo parlando di un’azienda con più di 10.000 dipendenti e con una utenza giornaliera pari a circa 3.3 milioni di persone.

Pioggia di assunzioni e stage da ATM anche per giovani senza esperienza

Le posizioni aperte su Milano e Provincia sono diverse, così come i requisiti per le figure ricercate. Fra le candidature disponibili potrebbe interessare quella aperta a giovani diplomati a indirizzo elettronico, elettromeccanico, elettrotecnico e meccatronico. I candidati selezionati con tali requisiti lavoreranno come tecnici manutentori degli impianti e dei rotabili.

Per diplomati ad indirizzo informatico e telecomunicazioni, elettronica ed elettrotecnica, è aperta la posizione di Tecnico Sala Operativa H24. Il candidato dovrà avere conoscenze approfondite in ambito di supervisione, infrastrutture informatiche e sistemi operativi. Dovrà essere disposto a lavorare su turni, anche notturni, e nei festivi.

Una sfilza di stage disponibili

Segue, poi, una lunga serie di stage disponibili e per diverse categorie di candidati. Una vera e propria pioggia di assunzioni e stage da ATM anche per giovani senza esperienza. Posizioni aperte a laureati in ambito scientifico, economico o giuridico, ma anche a neodiplomati ad indirizzo meccanico ed elettronico. Coloro iscritti all’Albo degli Avvocati potranno partecipare alla candidatura per Junior Legal Consultant. Tuttavia, sarà necessario avere una ottima conoscenza della lingua inglese, insieme alla dimestichezza con i pacchetti Office.

Come inviare le candidature

Per conoscere tutte le altre posizioni disponibili visitiamo la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di ATM. Qui troveremo tutte le candidature aperte, una descrizione dettagliata dei requisiti richiesti e come e dove inviare curriculum.

