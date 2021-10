Mancano pochissimi giorni per la festa più mostruosa dell’anno. Halloween è una festività tipicamente americana, ma da alcuni anni ha preso piede anche in Europa ed ovviamente anche da noi in Italia. La sera del 31 ottobre è diventata ormai usanza organizzare feste più o meno macabre. Si preparano decorazioni a tema e, i più abili, intagliano anche le zucche per realizzare le classiche lanterne. In molti poi si travestono. Non si tratta però di un travestimento come quello di Carnevale. Per Halloween vanno scelti soggetti mostruosi. A fine mese, già nel tardo pomeriggio, è facile incontrare per strada streghe e scheletri.

Halloween è una festa che coinvolge tutti, grandi e piccini. Se i grandi spesso si ritrovano in qualche pub per una festa a tema, il divertimento maggiore dei bambini è quello di passare di casa in casa recitando la classica formula “dolcetto o scherzetto” (“trick or treat” nella versione originale). Si tratta di una scherzosa minaccia per fare incetta di caramelle, cioccolatini e dolciumi vari. Ovviamente, per la buona riuscita dell’intento, è importante presentarsi con il giusto travestimento.

Non è necessario spendere soldi per acquistare un costume che utilizzeremo soltanto poche ore. Esistono infatti varie soluzioni fai da te. Vediamone qualcuna insieme. Nelle prossime righe, infatti, ecco 3 simpatici costumi di Halloween per i nostri bambini veloci da realizzare e praticamente a costo zero.

Il ragno

Tutti abbiamo sicuramente nei cassetti delle vecchie calze che non utilizziamo più o delle calze spaiate. Prendiamo tutte quelle nere che troviamo. Riempiamole completamente e per bene con della carta di giornale. Cerchiamo di dare ai calzini una forma ben rigida. Ecco così pronte le zampe del nostro ragnetto. A questo punto, basterà fare indossare al bambino una tuta nera, e cucire sul retro della maglia e dei pantaloni le nostre calze-zampe. E per il tocco finale, un bel cappellino nero dove avremo applicato due occhi fatti con del semplice cartone.

Lo scheletro

Ancora più semplice sarà realizzare il costume da scheletro. Basterà prendere due vecchie t-shirt della mamma o del papà. Non devono calzare perfettamente ma devono essere un po’ larghe. Intanto, su un foglio di carta, disegniamo in maniera molto schematica un teschio. Nello specifico, i cerchi oblunghi, di varia grandezza, che vorrebbero rappresentare gli occhi, il naso e i denti. A questo punto, inseriamo il nostro disegno all’interno della maglietta bianca. Utilizzando le forbici, ritagliamo le sagome disegnate. Indossare quindi la t-shirt bianca sopra a quella nera, ed ecco qui un bello scheletro vagante!

Concludiamo i nostri consigli di travestimento fai da te con il terzo ed ultimo suggerimento.

La mummia

Il bambino o la bambina dovrà semplicemente essere vestito di bianco. Va benissimo ad esempio una tuta oppure un completo maglia e pantalone, purché siano completamente bianchi. A questo punto, fasciamogli gambe, torace e braccia con delle garze che avremo precedentemente “sporcato” con le tempere. In base a quanto effetto spaventoso vogliamo ottenere, possiamo colorarle di grigio, per dare la semplice idea di polvere e ragnatele, oppure di rosso per far pensare al sangue.

