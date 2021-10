Ritornano di moda queste gonne chic che abbiamo dentro l’armadio adatte anche alle over50 e all’inverno

Torniamo con il classico appuntamento sulle ultime tendenze di moda e vedremo quali capi indossare per stare sempre sul pezzo. Recentemente abbiamo visto che capi come blazer e fantasie come lo scozzese che, sicuramente, abbiamo dentro l’armadio sono ritornati alla ribalta.

Inoltre, per rendere ancora più chic il nostro outfit non può mancare questo accessorio adatto a qualsiasi età, dalle 20enni alle 70enni, molto raffinato stile Audrey Hepburn. All’ultimo grido e adatti soprattutto ai weekend autunnali sono questi abbinamenti possibili grazie ai must have della stagione da avere necessariamente a portata di mano.

Di certo per l’autunno non possiamo non avere una giacca di pelle che, oltre al nero, va di moda in bordeaux. Ma anche jeans a vita alta e/o a zampa tipici degli anni ’90 tornati nel 2021, e un vestito preferibilmente di colore autunnale da abbinare agli stivali.

Ma ritornano di moda anche queste gonne chic adatte anche alle over50 e all’inverno, che abbiamo dentro l’armadio.

Devono essere corte

Sulla scia dei ricordi e dei capi che oggi definiremmo “vintage”, oltre ai jeans a zampa citati poc’anzi, tornano alla ribalta anche le gonne corte e soprattutto le minigonne. Sopra il ginocchio o fino a questo poco importa, le gonne saranno altre protagoniste della stagione invernale.

Abbattiamo gli schemi sull’inverno e sul fatto che faccia talmente freddo che non si possa indossare. La gonna invernale esiste eccome e oltre ad essere seducente è molto chic. I modelli che andranno alla grande durante i prossimi mesi saranno:

modello ad A, trattasi di un modello stretto in vita e largo nella parte inferiore. Si può abbinare ovviamente alle décolleté ma anche ai mocassini e agli anfibi;

quello a ruota, trattasi di un modello della moda classica e super raffinata tipica degli anni ’60. Indossato dalle vip del periodo ma in versione corta, si può abbinare a stivaletti con tacco, ad anfibi per le teenagers, nonché ai mocassini;

modello tweed, trattasi di un modello tipico della stagione, molto raffinato visto che fu lanciato dall’iconica Coco Chanel. Da indossare prettamente con le décolleté per mantenere l’eleganza o con stivali bassi per dare un tocco di modernità;

modello tartan, trattasi di un modello anch’esso tipico della stagione, che ricorda lo stile del college americano ma rivisitato in un versione più moderna. Infatti si può abbinare ad anfibi e calzettoni, a stivali bassi e ovviamente alle décolleté.

Ritornano di moda queste gonne chic che abbiamo dentro l’armadio adatte anche alle over50 e all’inverno

Bellissime gonne corte e minigonne, almeno uno di questi modelli sarà sicuramente dentro il nostro armadio, dobbiamo solamente rispolverarle. Gli ultimi due modelli sono un must have, quindi meglio tenerli sempre a disposizione. Gonne adatte anche alle over50, sinonimo di determinazione, intraprendenza e spirito libero.