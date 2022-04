Chi è alla ricerca di fiori bellissimi da sfoggiare sul proprio balconcino di casa non può perdersi questa pianta spettacolare. Un piccolo arbusto perenne, capace di decorare con eleganza, richiedendo poche cure. Una pianta perfetta per abbellire al meglio gli spazi esterni e fare invidia ai vicini in un colpo solo. D’altronde, con l’arrivo del primo caldo, in molti cercano la pianta più bella per arredare gli ambienti all’aria aperta.

Consigli utili

Scegliere il tipo di vegetale più adatto alle nostre esigenze è fondamentale per avere grandi soddisfazioni senza troppa fatica. Ad esempio, in tanti usano le piante per proteggere la privacy da occhi indiscreti di passanti o vicini impiccioni. In pochi conoscono, però, queste 4 soluzioni veloci per schermare gli spazi esterni, spendendo poco.

Per giardini e balconi da favola tutto l’anno, invece, le piante perenni possono essere un’ottima soluzione.

Ecco, ad esempio, una pianta davvero favolosa, ideale per decorare gli ambienti con fiori coloratissimi e che resiste tranquillamente sia al caldo che al freddo.

Questa sera, invece, gli esperti della rubrica di casa e giardino suggeriscono una pianta altrettanto bella, ma che produce spettacolari infiorescenze con dei fiori azzurri, molto profumati.

Per giardini e balconi da favola, da primavera fino al prossimo autunno, basta questa meravigliosa pianta perenne dai fiori eleganti e coloratissimi

Stiamo parlando del ceanothus, conosciutissimo con il nome di “Lillà della California”. Una pianta originaria dell’America settentrionale e centrale molto apprezzata per i suoi fiorellini dalle tonalità azzurro cielo.

In natura esistono diverse varietà di ceanothus. Quelle più amate e diffuse sono: l’arboreus e il ceanothus tyrsiflorus. Questa pianta perenne ha il potere di tappezzare giardini e balconi in poco tempo.

Inoltre, si coltiva facilmente in terra ma anche in vaso. È resistente ma non ama le temperature molto basse, o zone particolarmente ventose. Perfetta, invece, da posizionare in una zona soleggiata, l’importante è mantenere il terreno piuttosto drenato.

Richiede annaffiature regolari, che vanno da 3 volte a settimana a una volta alla settimana (a seconda della secchezza del terreno).

Per le abbondanti fioriture primaverili ed estive si consiglia di aiutare la pianta con concimi ricchi di azoto e fosforo. In poco tempo e con poche cure, il balcone o il giardino di casa sarà costellato da petali celesti dall’aspetto davvero elegante.

Lettura consigliata

Tanti coltivano il basilico ma pochi conoscono l’errore banale e molto comune da evitare se si vogliono avere foglie profumatissime