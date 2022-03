Per balconi fioriti e profumatissimi basta questa pianta perenne, facile da coltivare e resistente al sole ma anche al freddo

È tempo di sistemare balconi e giardini per accogliere la primavera nel migliore dei modi. Rinnovare e svecchiare gli spazi esterni di casa è d’obbligo, soprattutto in queste settimane in cui le temperature si presentano più miti. Innanzitutto, bisognerà armarsi di pazienza e fare una bella pulita ai pavimenti e agli arredi da esterno. Ad esempio, ecco come rimediare a sedie e tavoli in plastica, sporchi e sbiaditi, con un solo metodo velocissimo.

Le piante sono le regine del decoro green e tutti le cercano per abbellire interni ed esterni. D’altronde, oltre ad essere elementi d’arredo, le piante possono rivelarsi molto utili per risolvere alcune piccole problematiche casalinghe. Ad esempio, ecco 3 piante meravigliose che aiutano a regolare la temperatura degli ambienti, assorbendo l’umidità. Ideali per il bagno. Per proteggere la privacy e allontanare gli occhi indiscreti di passanti o vicini ficcanaso, sono in molti a schermare i balconi con le piante. In un articolo precedente avevamo suggerito 4 soluzioni facili ed economiche che permettono di decorare gli spazi e limitare la visuale agli sconosciuti.

Ad ogni modo, le piante non possono essere scelte a caso. Bisognerà sempre analizzare le nostre esigenze e quelle dei vegetali che andremo a posizionare sul balcone. Tuttavia, alcune specie, più di altre, si adattano facilmente agli ambienti. Inoltre, sono perfette sia in estate che in inverno.

È il caso della pianta di cui parleremo di seguito. Per balconi fioriti e profumatissimi, infatti, potrebbe bastare anche solo lei: la violacciocca. Scientificamente Matthiola incana, la violacciocca è una pianta erbacea perenne della famiglia della Brassicacee. Il suo nome “Matthiola” sembrerebbe derivare da Pietro Andrea Mattioli, medico e botanico senese del ‘500. Una specie davvero interessante per la forma, i colori e il profumo che offre.

Dunque, per balconi fioriti e profumatissimi basta questa pianta perenne, facile da coltivare e resistente al sole ma anche al freddo. Scopriamone di più

Esistono varie specie di violacciocca. Tutte sono abbastanza facili da coltivare in terra e in vaso. Le varianti più comuni possono arrivare anche a 60 cm d’altezza. Le foglie, generalmente, sono allungate e di colore verde scuro. Per tutte le specie, i fiori sono sempre meravigliosi. Dal bianco, al giallo, al viola, al rosa, al rosso. Insomma, con la violacciocca ci si può sbizzarrire in molti modi.

Inoltre, resiste fino ad una temperatura di -10°C e riesce a superare egregiamente anche periodi molto caldi e soleggiati. L’importante è non farle mancare mai per troppo tempo l’acqua. Il terriccio vicino le radici non deve mai asciugarsi completamente.

Da marzo ad agosto si può sostenere con un po’ di classico concime liquido per piante. Ed ecco che con poche cure, la violacciocca ci regalerà fiori eccezionali e molto profumati.