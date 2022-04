Con la primavera, la natura sprigiona tutta la sua forza. Gli alberi sono in fiore e spuntano qua e là anche i primi insetti. Si vedono svolazzare mosche e zanzare, pronte a colpire, dopo il freddo periodo invernale.

Vero e proprio incubo nelle afose notti estive, le zanzare cominciano a far sentire la loro presenza anche in questi mesi primaverili. Ne sanno qualcosa quelli dal cosiddetto “sangue dolce”, che sembrano sempre esser presi di mira dai fastidiosi insetti. La sensazione comune di essere i bersagli preferiti dalle zanzare ha una spiegazione scientifica. Difatti, ecco i motivi della scienza per i quali le zanzare scelgono proprio noi.

Per evitare punture continue e invasioni di zanzare ma anche di mosche, tra le mura domestiche, esistono tantissimi rimedi, chimici e naturali.

Ad esempio, non tutti sanno che basta un foglio di carta appeso in questo modo per dire addio a mosche e zanzare.

Esistono poi dei repellenti naturali che non sono ci proteggono dagli insetti ma abbelliscono anche gli ambienti in modo favoloso.

È il caso di queste 4 piante belle e profumate che respingono le zanzare e altri insetti, da mettere ora su balconi e davanzali, per un’estate senza punture

È noto che le zanzare proliferano negli angoli ricchi di umidità e di vegetazione. Dunque, le abitazioni più colpite sono quelle di campagna e quelle circondate da giardini o che possiedono terrazzini e balconi con piante decorative. Molti ignorano, però, che proprio le piante possono rivelarsi l’arma vincente contro le zanzare.

Ecco 4 piante belle e profumate che respingono le zanzare:

Partiamo con la catambra, considerata una delle piante antizanzare per l’eccellenza. Un arbusto che si trova di diverse dimensioni. Perfetto da coltivare in terra, ma che si adatta facilmente anche alla coltivazione in vaso. Non fiorisce e non richiede particolari cure, ma il suo profumo diventa per le zanzare un vero repellente naturale.

Quando si parla di piante antizanzare non possiamo non nominare la citronella. Non a caso, è proprio da questo vegetale che vengono estratti gli olii essenziali che compongono molti dei repellenti in commercio. Può raggiungere un metro d’altezza e si coltiva piuttosto bene in vaso.

Tutti ricordano la lavanda per il suo profumo inebriante, ma pochi sanno che l’odore che caratterizza questa pianta è odiato dalle zanzare e da moltissimi insetti. Per cui, posizionare la lavanda vicino porte o finestre, crea una barriera contro le zanzare.

Infine, la plectranthus colloide, conosciuta anche come il falso incenso, è una specie ornamentale sempreverde, molto utile nella lotta contro gli insetti. Con il suo odore molto simile all’incenso allontana le zanzare in un batter d’occhio.

