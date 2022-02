È arrivato il momento di schermare il terrazzo o il balconcino di casa per godere degli spazi esterni, senza il timore di essere spiati da occhi indiscreti.

L’essere umano è curioso di natura e per questo non perde occasione per sbirciare e ficcanasare qua e là. Un’abitudine che infastidisce molti condòmini costretti a correre ai ripari e proteggere la privacy in qualche modo.

D’altronde, preservare l’intimità di balconi o terrazzi da vicini o semplici passanti è necessario. Soprattutto se si vuole ricreare un ambiente confortevole e rilassante.

I rischi da non sottovalutare

Quando si decide di coprire il balcone o il terrazzo per limitarne la visibilità altrui, il rischio è quello di oscurare gli ambienti. Molto spesso, infatti, per effettuare questa operazione, si riduce la luce esterna in modo significativo. Inoltre, si rischia anche di ingombrare gli spazi con oggetti troppo invasivi.

Per risolvere la problematica possiamo usufruire di diversi metodi. Oggetti di design e materiali all’avanguardia capaci anche di arredare alla perfezione. Molti di questi rimedi, però, sono anche piuttosto costosi.

Esistono, tuttavia, almeno 4 soluzioni veloci per proteggere facilmente balconi e terrazzi in modo efficace ed economico.

Sicuramente il primo dei metodi più gettonati è quello di creare una “barriera” naturale con piante belle e resistenti. In un articolo precedente avevamo proposto questa pianta meravigliosa dai fiori belli e coloratissimi.

Quest’oggi, invece, parleremo di queste 4 soluzioni veloci per proteggere facilmente balconi e terrazzi di casa dagli occhi indiscreti dei vicini spendendo poco

Oltre al fascino della pianta che abbiamo citato prima, possiamo sfruttare anche altre specie. Il bambù, le clematidi o clematis e la nandina domestica, ad esempio, sono perfette per schermare balconi e terrazzi.

Molto utili sono anche i pannelli divisori chiamati anche frangivista. In commercio si trovano di moltissimi materiali e disponibili per tutte le tasche.

In alternativa anche mobili e separè per l’esterno sono un buon compromesso in rapporto di qualità e prezzo.

Molto gettonati anche i teli copri ringhiera. Con 15-20 euro si può portare a casa un rotolo piuttosto lungo e resistente da posizionare intorno tutto il perimetro da delimitare.

Infine, anche le tende da sole sono un buon metodo per allontanare i vicini impiccioni e nello stesso momento anche proteggersi da temperature troppo elevate.

Per evitare inutili battibecchi con i vicini, ecco come lavare velocemente le tende da sole senza smontarle.

