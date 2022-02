Per fare un soffice plumcake alle mele senza latte né burro bastano 10 minuti con questa facile ricetta della nonna

Spesso ci ritroviamo a guardare nel frigorifero alla ricerca di un’idea per preparare qualcosa di buono. Cucinare per le persone che amiamo è un modo per dimostrare loro affetto e allora quale modo migliore se non preparare un buon dolce?

Oggi vogliamo proporre un dolce molto classico usando una ricetta della nonna che vede come protagoniste le mele. Questo frutto buonissimo ed estremamente versatile ci permette con semplicità di preparare dolci cremosi e davvero deliziosi.

Con le mele vogliamo preparare un plumcake, un dolce perfetto per la colazione, da consumare insieme alla famiglia. Per realizzarlo ci serviranno pochissimi ingredienti e non utilizzeremo il burro.

Ciononostante, il dolce risulterà soffice come una nuvola e davvero invitante. Infine, non richiede preparazioni complicate perché bastano soli 10 minuti per realizzarlo.

Allora rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro per realizzare questo leggero ma goloso plumcake alle mele.

Ingredienti

250 g di farina 00;

250 g di yogurt bianco;

1 bustina di lievito vanigliato;

2 mele;

2 uova;

70 ml di olio di semi;

80 g di zucchero;

un pizzico di sale;

60 g di mandorle.

Rompiamo le uova in un recipiente, aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo il composto con le fruste elettriche per qualche minuto. Quando il composto sarà chiaro e spumoso, procediamo aggiungendo lo yogurt. Incorporiamolo al composto sempre usando le fruste.

Versiamo l’olio di semi a filo e il sale. Nel frattempo, foderiamo con carta forno uno stampo per plumcake, imburriamolo ed infariniamolo. Preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi.

A questo punto, setacciamo la farina ed il lievito e uniamoli poco alla volta in modo da evitare la formazione di grumi. Tritiamo grossolanamente le mandorle ed incorporiamole. Il nostro composto è pronto, quindi versiamolo nello stampo da plumcake ed occupiamoci delle mele.

Laviamo, sbucciamo e rimuoviamo il picciolo e il torsolo delle mele. Tagliamole a fettine e disponiamole su tutta la superficie del dolce. Inforniamo il plumcake e lasciamolo cuocere per circa 30 minuti controllando la cottura di tanto in tanto.

Consigli

Abbiamo visto che basta davvero poco per fare un soffice plumcake alle mele. Verifichiamo la cottura del dolce prima di sfornarlo inserendo al suo interno uno stecchino. Se uscirà asciutto dal dolce, potremo sfornare il plumcake.

Con le mele possiamo sbizzarrirci e provare a realizzare torte ma anche brioches soffici per la colazione. Lasciamo spazio alla fantasia e mettiamoci alla prova realizzando dolci buoni, veloci e deliziosi.

