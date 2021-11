Le mele sono un frutto succoso del quale fortunatamente possiamo godere per gran parte dell’anno. Questo frutto si presta a moltissime preparazioni: dalla più classica torta di mele a primi piatti sfiziosi.

Ad esempio, questo cremosissimo risotto autunnale pronto in soli 20 minuti sta conquistando tutti con pochissimi ingredienti e vede le mele come protagoniste.

Tornando invece al più classico dei dolci, cremosa e morbidissima la torta di mele più buona del momento si prepara in soli 30 minuti.

Oggi invece vogliamo suggerire un dolce davvero irresistibile che si prepara con pochissimi ingredienti. Infatti, chi non cucina così le mele si perde un dolce sofficissimo che sta spopolando ovunque e non sa cosa si perde.

Le mele sono l’ingrediente principale di questo dolce che siamo certi lascerà tutti a bocca aperta. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Ingredienti

280 grammi di farina 00;

10 grammi di lievito vanigliato;

1 cucchiaino di sale;

40 grammi di zucchero;

1 uovo;

100 ml di latte;

2 mele;

1 litro di olio per friggere.

Per preparare questo dolce delizioso, mettiamo in una ciotola capiente la farina setacciata, il lievito, il sale e lo zucchero. Teniamo da parte circa 10 grammi di zucchero per decorare le nostre brioche. Con una forchetta, sbattiamo l’uovo ed aggiungiamolo al composto. Amalgamiamo il tutto usando una spatola.

Intanto, facciamo intiepidire il latte ed aggiungiamolo al resto degli ingredienti. Incorporiamolo e ,quando il composto inizia a prendere forma, lavoriamolo con le mani. Quando l’impasto sarà morbido, compatto ed omogeneo, formiamo una palla e lasciamolo nella ciotola. Copriamolo con la pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per 30 minuti in un luogo caldo e buio.

A questo punto, riprendiamo l’impasto e stendiamolo su un foglio di carta forno infarinato. Con un mattarello cerchiamo di dare all’impasto una forma rettangolare. Adesso sbucciamo e tagliamo le mele a fettine disponendole sul rettangolo di impasto e ricoprendolo quasi completamente. Dovremo soltanto lasciare vuoto lo spazio di 5 centimetri al fondo dell’impasto in modo da poter chiudere bene il rotolo.

Aiutandoci con la carta forno, arrotoliamo l’impasto con le mele su sé stesso. Eliminiamo il foglio di carta forno e chiudiamo per bene le due estremità del rotolo. Tagliamo con il coltello delle fette spesse un paio di centimetri.

In una padella capiente facciamo scaldare l’olio di semi e, una volta che sarà bollente, immergiamo le nostre brioches. Facciamole dorare in modo uniforme da entrambe le parti e riponiamole su una superficie ricoperta da carta per fritti.

Trasferiamo le nostre brioches alle mele in un piatto da portata e spolverizziamole con lo zucchero rimasto. Gustiamole appena tiepide per godere pienamente di tutta la morbidezza e il profumo di questo golosissimo dolce.