Soffice come il babà e più leggero e del casatiello, ecco il rustico napoletano che lascerà tutti a bocca aperta 

All’apparenza può sembrare una morbida ciambella dolce, ma in realtà è un lievitato arricchito di salumi e formaggi.

Il babà salato è un rustico tipico della tradizione napoletana, una brioche sfiziosa e appetitosa, leggera e delicata, che può diventare anche una fantastica idea svuota frigo.

Un piatto perfetto per essere servito a fettine come antipasto, come aperitivo per un buffet, per una scampagnata o per una cena con amici.

Per prepararlo bastano davvero pochi passaggi, semplici e veloci.

Soffice come il babà e più leggero del casatiello, ecco il rustico napoletano che lascerà tutti a bocca aperta

Vediamo gli ingredienti

230g di farina 00;

230g di latte;

150g di parmigiano grattugiato;

230g di farina Manitoba;

3 uova medie più un tuorlo per la superficie;

80g di burro;

10g di lievito di birra;

8/10 g di sale;

8/10g di zucchero;

Per la farcirla

250 g di provolone o formaggio filante a dadini;

150g di prosciutto cotto a dadini;

150g di salame a dadini.

Ecco il procedimento

Prima di tutto sciogliere il lievito e i 10 g di zucchero nel latte leggermente tiepido.

In un recipiente abbastanza capiente o in un planetaria versare le farine, aggiungere il latte con il lievito.

Amalgamare aggiungendo le uova una alla volta.

Far assorbire bene il primo uovo prima di aggiungere il secondo.

Unire il burro a temperatura ambiente, il parmigiano e il sale.

Impastare energicamente il tutto, sbattendo più volte il composto nel recipiente contenitivo.

Lavorare per almeno 10 minuti.

Versare i salumi e i formaggi tagliati a cubetti.

Amalgamando bene tutti gli ingredienti.

Imburrare e infarinare uno stampo di circa 24cm a ciambella ondeggiato, versare l’impasto e livellare la superficie.

Far lievitare per 3/4 ore coperto da un canovaccio.

Spennellare la superficie con un tuorlo sbattuto in una tazzina con un po’ di latte.

Infornare in forno preriscaldato a 170/180 gradi per 40/45 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno. Soffice come il babà e più leggero e del casatiello, rofumato, soffice e morbido dal successo garantito.

Inoltre si può avvolgere il babà in una pellicola per alimenti conservando così la sua morbidezza per diversi giorni.

