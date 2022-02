Tonificare il corpo è uno dei principali obiettivi di chi decide di allenarsi con costanza. I punti più critici sono in genere gambe e glutei, che si potrebbero tonificare con una semplice posizione di yoga che migliorerebbe anche l’equilibrio.

Poi ci sono i fianchi e le famose maniglie dell’amore, da provare a ridurre con alcuni esercizi mirati. Infine, altro punto critico sono gli addominali. Spesso però ci si dimentica di un’altra parte del corpo molto importante: le spalle.

Tonificare le spalle fa sicuramente effetto a livello estetico, ma sarebbe utile anche per renderle più flessibili e forti, soprattutto con l’avanzare dell’età.

Spalle più forti e addominali più scolpiti con questo esercizio per allenarli a casa senza attrezzi e in poco tempo

Per allenare a casa le spalle senza alcun attrezzo si potrebbe provare un esercizio un po’ faticoso, ma adatto a tutti e semplice da eseguire. Inoltre, con questo singolo esercizio si lavorerebbe sia sulle spalle sia sugli addominali, risparmiando tempo e ottimizzando le energie.

Oltre alle spalle, anche il busto ne trarrà giovamento, aiutando il corpo a mantenere una migliore postura.

Per eseguire l’esercizio servirà solo una superficie su cui appoggiarsi, come un classico tappetino da palestra.

Dopo essersi vestiti comodi e aver indossato le scarpe da ginnastica adatte, è il momento di provare il plank con scivolata sui gomiti. Si tratta di una versione alternativa del plank con l’aggiunta di un movimento avanti e indietro che fa lavorare spalle e addominali.

Come eseguire correttamente il plank con scivolata

Per eseguire il plank con scivolata, mettersi a pancia in giù sul tappetino, appoggiarsi agli avambracci e alle punte dei piedi leggermente divaricati e sollevarsi.

In questa posizione, bisognerà tenere la schiena ben dritta, come se fosse un tavolino su cui sono appoggiate delle brocche d’acqua. L’importante è mantenere il corpo in linea retta e stabile, il collo disteso e rilassato, gli addominali e i glutei contratti.

Fatto questo, è importante portare l’attenzione sulle spalle, che dovranno essere rilassate e lontane dalle orecchie, e sul respiro.

A questo punto si può eseguire la scivolata, spostandosi in avanti oltre i gomiti, poi di nuovo indietro. Attenzione a tenere sempre il corpo dritto e gli avambracci ben saldi a terra.

Mentre si scivola avanti, i piedi si allungheranno, quando invece si torna indietro saranno in una posizione a martello.

Per avere spalle più forti e addominali più scolpiti grazie a questo esercizio bisogna impegnarsi allenandosi ogni giorno con costanza. Per migliorarne l’efficacia e mantenere la motivazione, si possono sfruttare alcuni trucchi validi per ogni tipo di allenamento.