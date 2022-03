La pasta è sicuramente il piatto italiano per eccellenza e non manca mai sulle nostre tavole. È saporita e sostanziosa, nonché facile da preparare. In più, ci consente di variare tantissimo, basterà infatti aggiungere ingredienti al condimento per avere un piatto sempre nuovo. Ad esempio, possiamo preparare un gustoso sugo con la salsiccia o uno altrettanto squisito con il polpo.

Oltre agli ingredienti secondari aggiuntivi, una certa importanza l’hanno quelli primari di base. Fondamentale scegliere un buon olio di oliva, ma soprattutto il giusto formato di pomodoro nell’ampia scelta che ci si presenta davanti.

Differenze

Per fare un buon sugo di pomodoro possiamo scegliere tra pomodorini, passata, polpa e pelati. Prima di capire cosa usare sarà necessario, però, capirne le differenze. I pomodorini possono essere di differenti tipi e possiamo comprarli sia freschi che in scatola. Questi ultimi, solitamente raccolti al massimo della maturazione, tendenzialmente sono più sugosi e hanno una scorza più sottile.

I pelati sono pomodori privi di bucce, ma contenenti i semini. Dagli stessi si possono poi ricavare polpa e passata. La polpa sarebbe il pelato tagliato a pezzi, i cosiddetti pezzettoni. Si presenterebbero alquanto sodi e si sfalderebbero poco. La passata invece è data dai pomodori schiacciati, si presenta liscia e omogenea, priva di semi e di bucce.

Per fare un buon sugo di pomodoro per la pasta ecco cosa scegliere tra pelati, passata, polpa e pomodorini

La passata si presta bene per tutti quei sughi che richiedono una certa corposità. Indubbiamente tra le varie proposte è quella più densa e doppia. Poiché già cotta, richiede poco tempo per essere preparata. È perfetta, ad esempio, per una veloce amatriciana.

Anche i pelati possono diventare una passata, basterà frullarli in un passapomodoro. Questa soluzione sarà perfetta per ottenere un condimento corposo ma che richiede tempi di cottura lunghi, come nel caso del ragù. Non correremo il rischio che il pomodoro si attacchi restringendosi eccessivamente.

Ovviamente possiamo usare i pelati anche senza frullarli, semplicemente interi o schiacciandoli leggermente con la forchetta. Una salsa ideale anche per uno spaghetto al pomodoro e basilico. Percorrendo questa strada, otterremo un sugo abbastanza leggero e che non copre gli altri sapori laddove presenti.

La polpa di pomodoro ci dà risultati alquanto simili, tende però a mantenersi più integra e a rilasciare meno succo. Possiamo usarla con qualche verdura. I pomodorini invece ci consentono di ottenere un condimento fresco e sottile. Ideale, dunque, per la pasta con il pesce, poiché vi si sposa senza sommergerlo. Dunque, a seconda delle ricette, sarà meglio optare per un formato piuttosto che per un altro, poi naturalmente inciderà anche il gusto personale.

