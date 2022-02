Possiamo cucinare ormai da anni, ma il dubbio sulle giuste quantità di cibo da preparare ci verrà sempre. Tante volte a occhio non riusciamo a regolarci, ma neanche servendoci della bilancia o di alcuni trucchetti di misurazione manuali.

Talvolta infatti, durante le preparazioni, potremmo avere il dubbio che la quantità di ingredienti sia insufficiente e quindi abbondare. La conseguenza sarà vedere avanzare del cibo.

Altre volte ancora ciò si verificherebbe perché abbiamo sovrastimato la fame dei nostri commensali.

Per evitare sprechi, dunque, ricercheremo ricette per sfruttare gli alimenti rimasti. Possiamo ottenere pietanze così buone da non sembrare ricicli, come nel caso del pollo arrosto. Altrettanto spettacolare questo sugo per la pasta con salsiccia già cotta e avanzata.

Ingredienti

Spesso, quando ci avanza la salsiccia arrostita o bollita, la si sfrutta per preparare rustici in pasta sfoglia da servire come antipasto. O ancora, come secondo, riscaldata e accompagnata magari a qualche verdura.

In realtà, è anche l’ingrediente perfetto per ottenere un sugo superlativo per condire la pasta. Una bontà tale da lasciare tutti estasiati. Mentre in tante altre preparazioni la salsiccia diventa secca e stopposa, in questa ricetta non sembrerà neanche un alimento già cotto. Infatti, preparandola nel sugo, si manterrà umida e morbida.

Ci serviranno:

salsicce avanzate;

400 g di passata di pomodoro;

semi di finocchietto secco q.b.;

peperoncino (facoltativo);

sale;

3 cucchiai di panna;

320 g di cortecce;

sale.

Spettacolare questo sugo per la pasta con salsiccia avanzata da preparare al posto del solito secondo o antipasto antispreco

Prendiamo una padella abbastanza alta e inseriamovi all’interno la passata di pomodoro. Poniamola poi sul fuoco. Questo sugo, infatti, non richiede olio e fritture, il che è un ulteriore aspetto positivo. Mentre attendiamo che il sugo si addensi un minimo, occupiamoci della salsiccia. Tagliamo la pelle ed estraiamo la carne che sbricioleremo. Quando il sugo comincia quasi a bollire, aggiungiamovi la salsiccia sbriciolata, un po’ di peperoncino e del finocchietto. Quest’ultimo renderà il sugo ancora più profumato e saporito. Saliamo.

Facciamo cuocere per 10/15 minuti per far sì che si insaporisca. Intanto, poniamo la pentola dell’acqua sul fuoco. Raggiunta l’ebollizione saliamo e caliamo la pasta. Trascorso il tempo di cottura scoliamo le cortecce. Aggiungiamo a fuoco basso la panna nel sugo e saltiamovi la pasta. Il nostro primo sarà pronto e ora non ci rimarrà che portarlo in tavola e gustarlo.

Un ulteriore consiglio per renderlo ancora più strepitoso potrebbe essere grattugiarvi sopra del cacioricotta fresco che si amalgamerà alla perfezione. Il successo è garantito e le salsicce avanzate più che essere un problema da risolvere diventeranno un’occasione attesa per gustare una pasta super appetitosa.

