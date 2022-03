Le stelle continuano a sorridere ai fortunati Ariete e Pesci ma occhio a Marte retrogrado con questi altri 3 segni zodiacali

Da lunedì 7 marzo, molti segni zodiacali, tra cui il Capricorno, sono travolti da un’immensa fortuna. La congiunzione astrale sta dando i suoi frutti. Ma le stelle continuano a sorridere anche ai nati sotto il segno dell’Ariete, il quale, già da un po’, si trova sulla cresta dell’onda.

Tuttavia, anche il segno del Pesci è favorito dagli astri, soprattutto dal Pianeta della prosperità economica, Giove. Sia questi giorni che quelli della prossima settimana saranno governati proprio da questa triade baciata dalla fortuna.

L’Ariete continua ad andare forte, grazie all’unione tra Venere e Marte, e questi giorni potrebbero essere importanti, se abbiamo dei progetti in mente. Per il segno del Pesci, non vi è solo Giove in protezione, ma anche il Sole. Infatti, il Pesci trascorrerà dei giorni molto sereni, sia dal punto di vista professionale che nel campo affettivo.

Tuttavia, anche se Marte è il Pianeta dell’energia positiva, il suo transito in altri segni in posizione retrograda non favorisce ben 3 segni zodiacali. Nervosismo e tensioni a fior di pelle attendono il Toro, lo Scorpione e il Gemelli.

Due tra i segni flop

Sembra che il transito di Marte nel segno dell’Acquario porterà molte peripezie a questi 3 segni. L’energia, emanata dal Pianeta, da positiva si trasformerà in negativa. Risultato? Irrequietezza interiore che si farà notare sia sul lavoro che con il partner.

Il Toro, a causa di Marte, trascorrerà delle giornate “no”, in cui tutto sembra andare nel verso sbagliato. I programmi e i progetti non avranno la strada spianata, bensì una strada tortuosa prima di vedere la luce. Di conseguenza, ciò porterà tensioni anche con il partner, perché il nervosismo accumulato sarà scaricato con le persone più vicine. Il Toro dovrebbe stringere i denti e prendersela con Marte, piuttosto che con la dolce metà. Pertanto, occhio che così le cose non miglioreranno, anzi!

Anche lo Scorpione, nei prossimi giorni, non avrà vita facile. L’influenza negativa di Marte si farà sentire, eccome. I nati sotto il segno saranno molto irritabili. Le piccole cose saranno come dei macigni. Purtroppo, non è questa la strada giusta per risalire. Sarà solo un periodo, per cui cerchiamo di resistere e di contare fino a 10, prima di dire cose spiacevoli alle persone care.

L’ultimo segno flop è il Gemelli. Marte sembra “lavorare” diversamente, rispetto ai precedenti segni zodiacali. Infatti, Marte caricherà il Gemelli di tanta energia, che gli permetterà di non fermarsi un attimo. Ma, come sappiamo, dopo un po’ le batterie si scaricano. Succederà proprio questo. I nati sotto il segno si sentiranno stanchi e spossati, dopo aver speso tutte queste energie.

In ogni caso, questi 3 segni zodiacali devono tenere duro perché questo periodo stressante passerà, è solo questione di tempo. E di Marte!

