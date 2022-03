Ogni donna ha almeno una parte di sé che considera un difetto e che accetta malvolentieri. Spesso, queste parti ci creano profonda insicurezza e disagio. Dunque in certi casi, più che continuare a soffrire, converrà trovare una soluzione. Soprattutto per gli inestetismi del viso ci vengono incontro i trucchi miracolosi del make up. Infatti alcune tecniche ci consentono di coprire cicatrici, macchie e capillari nonché di correggere gli occhi infossati.

Una delle parti però per le quali si prova più biasimo è sicuramente il naso, soprattutto laddove sia abbastanza importante. Oltre al make up per rimpicciolire la punta dello stesso giocano un ruolo importante anche le sopracciglia.

Fondotinta e illuminante

Con il make up si può giocare nel creare effetti che modifichino visivamente proporzioni e dimensioni. Nel farlo bisognerà applicare dei chiaroscuri, al pari di quanto si usa fare nel disegno. Servirà quindi creare zone d’ombra e altre più illuminate.

Per farlo sono indispensabili, dunque, un fondotinta di tonalità più scura di quello abituale e l’illuminante. Con il fondotinta andremo a scurire sfumando la punta del naso, nonché la parte al di sotto della base e delle narici. L’illuminante invece lo stenderemo tra le sopracciglia per attrarre l’attenzione e spostarla dal naso.

Oltre al make up per rimpicciolire la punta di un naso lungo funziona anche dare questa forma alle sopracciglia

Le sopracciglia riescono a modificare completamente non solo la nostra espressione ma anche la forma del nostro viso.

Ciò potrebbe giovare anche nel modificare il nostro naso, nel bene e nel male. Scelte sbagliate potrebbero accentuarne i difetti, mentre quelle azzeccate ridurli.

Per far apparire il naso più corto bisognerà dare forma alle sopracciglia attenendosi ad alcuni particolari.

Ovviamente agiremo con la pinzetta, perché la sua azione graduale consente di rendersi meglio conto dell’effetto ed evitare errori irreparabili. Sarà fondamentale alleggerire la punta interna delle sopracciglia, quella che dà sul naso. Allo stesso tempo dovremo darle una forma quasi orizzontale. Proseguiremo poi sulla parte inarcata.

Questa non dovrà essere spigolosa. Consigliabile darle una forma arrotondata dolcemente. Inoltre, non dovrà essere troppo alta. Rischieremmo di allungare il nostro viso e quindi di conseguenza anche il nostro naso. Infoltiamo leggermente l’arcata con una matita.

Per quanto riguarda la punta esterna delle sopracciglia, cercheremo di dare loro una forma orizzontale. Non dovranno assolutamente tendere in obliquo verso l’alto. Non sfoltiamo eccessivamente questo punto, anzi rendiamolo più scuro con la matita. In questo modo le nostre sopracciglia daranno al nostro viso, e conseguentemente al nostro naso, tutt’altro aspetto. Sembrerà esserci maggiore armonia ed equilibrio, ciò aumenterà la nostra stima e ci farà sentire bene.

