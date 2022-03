Tante sono le ricette di cui possiamo disporre, alcune legate alla cucina locale, come questo primo della tradizione meridionale.

Alcuni piatti tipici però hanno da sempre un tale successo da aver oltrepassato i confini regionali a tal punto da diventare diffusissimi in tutta la Penisola. Talvolta ciò ha portato alla nascita di alcune varianti. È il caso degli spaghetti aglio e olio e peperoncino della cucina partenopea, buonissimi anche nella versione priva di piccante. Sempre dalla tradizione napoletana deriva un secondo che appartiene ormai a tutti: la carne alla pizzaiola, da cucinare in padella con le fettine di vitello.

Piccoli e preziosi segreti

La carne alla pizzaiola è un piatto amato da grandi e piccini, perché davvero saporito e gustoso. La sua particolarità è il buonissimo sughetto, ideale per le scarpette di pane.

È una ricetta semplice e in quanto tale, spesso sono i piccoli accorgimenti a renderla perfetta. Infatti, non è da sottovalutare la sua preparazione, perché altrimenti si rischierebbe di ritrovarsi con fettine dure e secche come suole di scarpe.

Fondamentali per il successo della ricetta sono i passaggi preliminari alla cottura. Per prima cosa, dovremo scegliere parti adatte di vitello, quali scamone, noce o girello. Sarà buona prassi anche assottigliare e ammorbidire le fettine tramite l’uso del batticarne. Inoltre, non bisognerebbe togliere i filamenti di grasso perché sciogliendosi la renderebbero più tenera. Mentre le parti nervose farebbero arricciare le fettine e non assicurerebbero una cottura omogenea. Converrà rimediarvi praticando dei piccoli tagli con le forbici senza rimuoverli.

Altro aspetto importante, è togliere con un certo anticipo la carne dal frigorifero in modo da farla sostare un po’ a temperatura ambiente ed evitare shock termici.

Da cucinare in padella con le fettine di carne rossa questa pizzaiola si scioglie in bocca grazie ai segreti degli chef

Dopo aver fatto nostri questi accorgimenti possiamo procedere alla preparazione vera e propria.

Serviranno:

4 fettine di carne;

450 g di pomodorini o in sostituzione pelati o polpa di pomodoro (non useremo la passata perché troppo densa);

olio extravergine di oliva;

spicchio di aglio;

abbondante prezzemolo;

sale.

Irroriamo con abbondante olio una padella. Tagliamo i pomodorini e aggiungiamoli allo spicchio di aglio. Inseriamo le nostre fettine e accendiamo il fornello a fuoco medio. Inseriamo qualche gambo di prezzemolo e saliamo.

Cucinando tutto assieme risparmieremo tempo e non daremo modo alle fettine di rinsecchirsi. Infatti, una volta asciugatasi la possibile acqua rilasciata dalla carne, ci penserà il succo dei pomodorini a mantenerla umida. Man mano che cuociamo la carne raccogliamo tramite un cucchiaio il sughetto dei pomodorini e bagniamola, questo passaggio è fondamentale per ammorbidirla. Facciamo cuocere per 20 minuti circa, potremo spegnerla quando il sughetto si sarà addensato un po’ e la carne sarà bella colorata.

Potremo allora togliere dal fuoco la nostra pizzaiola e gustarla, finalmente ogni boccone risulterà morbido e non richiederà masticazioni lunghe ed estenuanti.

