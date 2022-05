Per far morire di invidia la vicina d’ombrellone ecco tutto quello che farà tendenza nell’estate 2022 tra moda e accessori e anche per capelli e unghie

Ormai, manca sempre meno all’arrivo dell’estate. Tra poco più di un mese arriverà la stagione più attesa, quella delle sospirate ferie. Non vediamo l’ora di andare al mare in montagna, non solo per cambiare aria, ma anche per sfoggiare qualche vestito tipicamente estivo.

Però, le donne ci tengono ad essere sempre alla moda. Non vogliono sfigurare con le amiche, cercando di tenersi aggiornate sulle ultime tendenze. Anche perché poi immortaliamo il tutto su Instagram e non vorremmo ricevere commenti negativi. Del resto, pensando alla prova costume, siamo ancora in tempo a perdere peso grazie a questi esercizi di corsa.

La lista di quello che spopolerà

Per far morire di invidia la vicina d’ombrellone, allora, dovremmo prendere nota di quello che farà tendenza tra capelli, unghie, scarpe, borse, vestiti, costumi.

Ad esempio, in spiaggia, il grande ritorno è quello del costume intero. Non più il due pezzi, come qualcuno suggerisce, che sarà, invece, considerato superato. Spazio, dunque, al pezzo unico, anche per la sua versatilità. Infatti, accoppiato con un pareo, potrà essere perfetto per un aperitivo in riva al mare. E per le passeggiate sul lungomare, con gonna o pantaloni ci farà essere di tendenza.

Per le scarpe, invece, faremo un tuffo nel passato, tra anni ’90 e 2000. E’, infatti, il momento dei cosiddetti sandali platform, ovvero con plateau. In particolare, se non spicchiamo in altezza, è questo il nuovo modo elegante di regalarci centimetri senza i tacchi. Da abbinare, possibilmente, con un pantalone lungo, meglio bianco.

Anche l’uncinetto vuole la sua parte, a partire dal cappello, che farà chic in questa estate 2022. I copricapi di uncinetto, infatti, saranno il cosiddetto “must have”, da usare per proteggersi dal sole.

In generale, comunque, l’uncinetto la farà da padrone, anche nelle minigonne. E, per il 2022, il mini sarà ancora più accorciato. Si dovrebbe parlare più di micro-mini, che metterà maggiormente in risalto le gambe abbronzate. Per la sera, invece, il lungo la farà da padrone. In particolare, il cut out che sarà quello che detterà le sfilate sul lungomare e al ristorante.

Quanto alle acconciature, le previsioni dicono che di moda ci saranno i tagli a scalati, indipendentemente dalla lunghezza (corti o medio-lunghi). Il colore sarà sul chiaro, con il biondo champagne e quello freddo platino a farla da padroni. E per la salute della nostra pelle, sta prendendo piede la moda di usare lo yogurt già aperto e scaduto.

Quanto alle unghie, saranno, tendenzialmente, senza particolari fronzoli. La linea dovrebbe dettarla la micro french manicure. Con lunetta super sottile, per esaltare la raffinatezza. Infine, per quanto concerne le borse, la tendenza premia quelle artigianali.

