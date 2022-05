La tendenza più trendy dell’estate abbina borse artigianali di cotone super colorate e lavabili in lavatrice a jeans a zampa e addirittura ad un capo che non immagineremmo

Si sa che noi donne ci teniamo ad essere sempre aggiornate. Vogliamo fare bella figura senza mai farci parlare dietro dalle amiche. Per noi è fondamentale seguire la moda, in modo da non sentirci “superate” da chi ha sempre l’outfit perfetto. Per qualcuna di noi, addirittura, si trasforma in una malattia. Siamo sempre alla ricerca del capo perfetto, della calza in voga, del cappellino che fa tendenza, della scarpa usata anche dalle star. Per non parlare della borsa che, per tante donne, non è solo moda, ma una necessità, visto quello che ci mettiamo dentro.

Se vogliamo essere alla moda nella prossima estate dovremmo puntare su questa borsa

E ci teniamo al nostro look. Abbiamo fatto fatica per tornare al nostro peso forma, ma ora non vediamo l’ora di farci ammirare. Basta vedere la quantità immensa di foto che ci scattiamo davanti allo specchio e pubblichiamo sui social. La vanità, insomma, è donna. Sappiamo, poi, che la borsa va portata solo se abbinata con i giusti capi. Non possiamo uscire indossando i vestiti non adatti, perché saremmo vittime, magari, dei pettegolezzi.

Poi, ora che vanno di moda le influencer, vorremmo essere apprezzate come loro, provando ad imitarle. Ed è incredibile che la tendenza più trendy dell’estate abbinerà le borse di tendenza a un capo insolito che tutte abbiamo. Spopoleranno, ad esempio, le Wayuu, in stile con la tribù della comunità indigena colombiana che le ha create. Saranno la tendenza etnica non solo al mare, ma anche in città. Sono borse artigianali, dai molti colori, che hanno delle nappine per decorare dove c’è la chiusura. Hanno il vantaggio di essere molto capienti, oltre che comode da portare, e leggere. Sono fatte di cotone, il che le rende facilmente lavabili in lavatrice. D’estate le possiamo utilizzare sia per andare in spiaggia, ma sono anche “in” in città.

La tendenza più trendy dell’estate abbina borse artigianali di cotone super colorate e lavabili in lavatrice a jeans a zampa e addirittura ad un capo che non immagineremmo

Grazie alla loro varietà di colori e geometrie, si prestano per essere abbinate a molti dei capi che abbiamo in casa. Una versatilità che ci fa comodo. Ma c’è un altro tipo di borsa che farà tendenza la prossima estate. Si tratta della borsa di paglia, un accessorio che va bene non solo al mare, ma anche in città. Quella classica, capiente, ad esempio, la potremmo abbinare con jeans a zampa e una camicetta a tinta unita. Non solo. Per essere davvero originali e alla moda, potremmo utilizzare un capo insospettabile.

Ovvero, il costume da bagno intero, che sarà anche quello di moda nella prossima stagione estiva. Con un bel pareo sopra, infatti, diventa un perfetto abbinamento per romantici aperitivi in riva al mare. Lo stesso costume intero, con un paio di pantaloni e una camicetta lasciata aperta, si abbina con la nostra borsa di paglia. In questo caso è da preferire la versione in stile pochette.

