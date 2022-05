Generalmente la domenica è quel giorno della settimana da dedicare al relax e al riposo. Ma è anche quel momento che ci permette di passare più tempo con la propria famiglia, spesso davanti ad una meravigliosa tavola imbandita. Già dalle prime ore del mattino, i profumi della cucina si diffondono per tutta la casa. Pensiamo al classico ragù della mamma, ma anche alle crostate della nonna preparate in casa. Non tralasciamo i secondi, che sono ugualmente importanti. Ad esempio, possiamo preparare questi involtini speciali ricchi di vitamine. Ma anche il polpettone è una classica ricetta della domenica. Un secondo piatto molto gustoso che possiamo preparare e farcire in diversi modi.

Come utilizzare la carta forno

Il polpettone ha la forma di una polpetta di grandi dimensioni e può essere preparato anche il giorno prima. Di solito l’ingrediente principale è la carne macinata, amalgamata con il formaggio grattugiato, le uova, la mollica di pane o il pangrattato. Non dimentichiamo di dare un pizzico di sapore in più all’impasto aggiungendo l’aglio e il prezzemolo tritati. Per la farcitura possiamo davvero sbizzarrirci. Pensiamo al classico ripieno con prosciutto e formaggio, ma anche spinaci, uova o quello che abbiamo in frigo.

Preparare il polpettone è molto semplice. Ma dobbiamo fare attenzione a sigillare per bene la carne per evitare che si rompa e fuoriesca il ripieno. Per scongiurare questo piccolo inconveniente è necessario avvolgere il polpettone nella carta forno e procedere alla cottura. In questo modo tutti i succhi rimarranno all’interno e la carne sarà più morbida e saporita.

Per evitare che il polpettone si rompa durante la cottura in forno è fondamentale utilizzare questo trucchetto da veri esperti

Oltre al trucchetto geniale della carta forno, per sigillare davvero bene il polpettone possiamo utilizzare anche un’altra astuzia. Dopo aver arrotolato e compattato la carne, avvolgiamo il polpettone in un foglio di alluminio per alimenti e lasciamolo riposare per circa 30 minuti in frigorifero. Una volta trascorso questo tempo, eliminiamo la carta stagnola e ricopriamo tutta la superficie del polpettone con della farina. Trasferiamolo in padella per dargli una prima doratura e poi continuiamo la cottura in forno. In questo modo eviteremo che il ripieno fuoriesca completamente rovinando la nostra ricetta. Quindi, per evitare che il polpettone si rompa in forno, è questo il trucchetto facile e veloce da seguire.

