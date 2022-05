Avere mani ben curate è un ottimo biglietto da visita. Dipingere le unghie con lo smalto è un vezzo sempre più apprezzato. Ormai da parecchie stagioni, i colori classici, come il rosa, il rosso e i madreperla, sono un po’ passati in disuso. Oggigiorno, la palette cromatica degli smalti è davvero ampia e variegata. Potremmo tranquillamente dire che sulle unghie possiamo mettere qualsiasi tinta. Ci si può davvero sbizzarrire. Ovviamente, però, esattamente come accade anche per gli abiti e il make up, anche per la scelta del colore di smalto occorre tenere presenti alcune caratteristiche. In primis, la lunghezza delle unghie stesse. Ecco, infatti, quali sono i colori che stanno bene sulle unghie lunghe. Ed ecco le tinte che più si addicono a chi preferisce portare le unghie corte.

La scelta del colore di smalto è anche un fatto di stile

Oltre al fattore lunghezza unghie, bisogna poi considerare anche altri elementi. Anzitutto i colori dei capi che costituiscono l’outfit. Passando poi per i gusti personali, la tonalità della carnagione e, non da ultimo, anche il proprio stile. Una persona che, ad esempio, ama vestire spesso in maniera casual o con uno stile etnico molto particolare e un po’ eccentrico, non si troverà granché a suo agio con delle classiche unghie laccate di rosso. Al contrario, personalità discrete che non amano osare, né nelle scelte di vita né tantomeno nel look, non porteranno con disinvoltura tinte vistose, originali e particolari.

La stagione primavera estate di quest’anno punta su smalti che stanno bene su tutti i tipi di mano. Le tonalità che andranno per la maggiore sia questa primavera che la prossima estate si addicono infatti a qualsiasi tipo di unghia. Dalle più corte alle più lunghe, da quelle squadrate a quelle con la punta tonda e affusolata.

I 5 colori di smalto più cool della primavera estate 2022 sono perfetti su unghie corte e lunghe

Gli smalti più richiesti sono i colori pastello. Le tinte che stanno spopolando in questi mesi sono infatti tenui e delicate. Richiamano un po’ il mondo dell’infanzia. Sono infatti quasi naif. In particolare, sono di gran moda il verde menta, il giallo chiaro, il rosa baby, il bianco latte e il caramello. Questi colori sono pieni, densi e pastosi. Sono perfetti già adesso, nel bel mezzo della primavera, perché richiamano le delicate tinte dei fiorellini di questo periodo.

Nei prossimi mesi, invece, le delicate nuance pastello ci permetteranno di far risaltare tantissimo l’abbronzatura. Le tonalità chiare, abbinate alla carnagione dorata che tutte potremo sfoggiare tra un po’, creano infatti un contrasto davvero molto bello. Ed ecco quindi quali sono i 5 colori di smalto più cool della stagione.

Lettura consigliata

Sobrio, raffinato e minimal, il colore di smalto più alla moda e sfoggiato da note influencer sta bene a tutte dai 20 ai 60 anni