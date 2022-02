Gli involtini di carne sono un secondo piatto molto amato da tutta la famiglia. Una ricetta che non necessita di una lunga e complessa preparazione, ma sono un piatto da cucinare quando si ha pochissimo tempo a disposizione.

Parliamo di una ricetta molto versatile. Infatti, gli involtini possono essere cotti in forno, in padella, unendo solo il pangrattato o anche dei pomodorini.

Anche la preparazione del ripieno dipende molto dai nostri gusti. Possiamo farcire gli involtini con i salumi, i formaggi o con delle verdure.

Invece di prosciutto e mozzarella ecco come farcire gli involtini di pollo per un ripieno ricco di vitamine

Gli involtini possono essere preparati utilizzando diversi tipi di carne ed essere farciti in tanti modi possibili. Nelle prossime righe forniremo ai nostri Lettori una ricetta davvero squisita, che ha come protagonisti il pollo e una verdura di stagione.

Parliamo degli spinaci che, secondo gli esperti, sarebbero ricchi di vitamine. La vitamina C rafforzerebbe le difese immunitarie, la vitamina K sarebbe utile per lo scheletro e la vitamina B per il metabolismo.

Ma non solo gli spinaci, la nostra ricetta prevede anche altri ingredienti molto gustosi.

Ingredienti:

6 fette di petto di pollo tagliato finemente;

300 g di spinaci freschi;

6 fette di scamorza affumicata;

50 millilitri di vino bianco;

dadini di pancetta affumicata;

olio extravergine di oliva;

aglio;

sale e pepe q.b.

Invece di prosciutto e mozzarella, utilizzeremo la scamorza affumicata e gli spinaci.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta sbollentando gli spinaci in acqua e sale per pochi secondi.

Spegniamo il fuoco e scoliamo. Eliminiamo, per bene, tutta l’acqua in eccesso e riduciamoli in piccoli pezzi.

Con l’aiuto di un batticarne, rendiamo le nostre fettine ancora più sottili. Aggiungiamo il sale e il pepe. Sopra ogni fetta, adagiamo la scamorza affumicata, gli spinaci e i dadini di pancetta affumicata. Arrotoliamo la fetta di pollo, come se fosse un fagottino e fissiamo le estremità con degli stuzzicadenti.

Scaldiamo l’olio extravergine di oliva in padella e aggiungiamo l’aglio. Adagiamo gli involtini e lasciamo cuocere uniformemente. Sfumiamo con il vino bianco e lasciamo sul fuoco per circa 20 minuti. Se la carne dovesse asciugarsi, aggiungiamo dell’acqua.

Terminato questo tempo, i nostri involtini ripieni di spinaci potranno essere serviti ancora caldi e accompagnati dall’insalata o da verdure grigliate.

Al posto della pancetta affumicata possiamo aggiungere i dadini di speck, di prosciutto cotto o, per dare un po’ più sapore, utilizzare la mortadella.

