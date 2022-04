Le faccende domestiche richiedono pazienza e prendono molto del nostro tempo libero. Specialmente con una famiglia numerosa, imparare a tenere tutto pulito in ordine nel minor tempo possibile è basilare. Diversamente, si rischia di cadere in una routine stressante e faticosa. Le nostre nonne lo sapevano bene. Ecco perché di generazione in generazione si tramandavano trucchi e consigli per sopravvivere al ruolo di mamme, mogli e lavoratrici a tempo pieno.

Una delle incombenze che giornalmente doveva essere affrontata era lavare il bucato. Tutine, camicie, intimo, continuano a riempire i cesti della biancheria sporca. Non c’è giorno che non si debba fare una lavatrice. In più, c’è uno sporco che necessita di trattamenti e lavaggi speciali.

Nel caso specifico, oggi scopriremo un efficace metodo per eliminare macchie gialle di muffa e ruggine che ci salverà da spese folli. Infatti, oltre a risparmiare sull’acquisto di smacchiatori chimici, questo rimedio è un atto ecologico di riciclo intelligente. Potrebbe sembrare assurdo, ma basta un singolo ingrediente che tutti abbiamo in frigorifero.

Per eliminare macchie gialle di muffa e ruggine da vestiti e biancheria senza costosi prodotti basta quest’ingrediente a pochi centesimi

È risaputo che il sapone di Marsiglia è uno dei prodotti per la pulizia più utilizzati del Mondo. Grazie alle sue componenti naturali, è apprezzato per la sua azione delicata sulla pelle ma anche sui capi. Infatti, si utilizza spesso per sbiancare e igienizzare bucato per bambini o l’intimo che s’indossano direttamente a contatto con la pelle.

Ma capita che il sapone di Marsiglia non sia sufficiente per alcuni tipi di macchia. Per esempio, non riesce a eliminare le brutte macchie di ruggine o di umidità che rischiano di rovinare per sempre un abito. Ecco perché in questi casi ci basterà aprire il frigorifero per risolvere il problema. A chiunque capita di trovarci del latte ormai scaduto.

Abbiamo già parlato di quali proprietà benefiche possa avere il latte sia sui capelli che sulla pelle. Ebbene, può esserci d’aiuto anche con la biancheria. Infatti, una delle capacità di questo liquido è di essere un efficace sbiancante e togli macchia, in particolare contro muffa e ruggine. Quindi, prendiamo i nostri capi e immergiamoli in una bacinella con del latte bollente per 10 minuti. Dopo risciacquiamo immediatamente con acqua fredda. Ecco come togliere macchie difficili e far ritornare la nostra biancheria di un bianco candido.

