Tutti pazzi per le pulizie domestiche: un paradosso? No, poiché spolverare, spazzare per terra, passare lo scopettone o l’aspirapolvere, detergere i vetri delle finestre, mettere in ordine, gioverebbe al nostro benessere psico-fisico. Se ne sono accorti persino i designer che disegnano gli attrezzi del mestiere. Elettrodomestici, aspirapolveri e compagnia sono sempre più realizzati non solo nell’ottica dell’efficienza ma anche per avere una bella immagine.

È il momento della cleaning therapy

Stiamo parlando di un fenomeno crescente, definito cleaning therapy, semplicemente, la terapia del pulire. Non ha un supporto scientifico alle spalle, sia chiaro, però che riordinare e togliere polvere dia una mano a pensare di meno agli eventi negativi sembrerebbe un fatto acclarato. Già da un po’, del resto, ci sono fior di pubblicazioni e libri che sottolineano come il disordine e la sporcizia rubino le energie positive.

Dunque, per ritrovare i propri obiettivi, concentrarci sulle nostre potenzialità, liberare la mente, lucidare casa e riordinare potrebbero costruire (o ricostruire) la nostra serenità. Il tutto a costo zero, basta prendere in mano straccio e detergente e via.

Considerando poi che potremmo anche dimagrire, visto che è un vero allenamento lavare i pavimenti, passando il mocio con movimenti costanti e che allungano i nostri muscoli e arti. Un modo per bruciare calorie e rilassarci.

Ecco perché pulire casa e mettere in ordine farebbe bene anche all’anima e aiuterebbe ad eliminare pensieri negativi

Cambiare visione circa le pulizie, insomma, potrebbe davvero essere una svolta per noi, contribuendo a riequilibrare il nostro essere. Se il tradizionale cambio armadi era un’operazione quasi insopportabile, decidere di fare spazio, magari buttando via vestiti che non usiamo più, è certo rigenerante. Eliminare quanto accumulato anche in anni, concentrando l’attenzione solo sugli elementi essenziali, è il primo grosso vantaggio della cleaning therapy.

Lo spolverare aiuterebbe non solo a mandar via la polvere ma anche a rivelare gli oggetti trattati, che così possono ritornare alla loro originale bellezza. Così come potrebbe succedere ai nostri pensieri, rimuovendo quelli inutili e che ci fanno stare male. E valorizzando quelli davvero importanti.

Ecco perché pulire casa e mettere in ordine sarebbe un toccasana per la nostra esistenza. In questa ottica, persino lavare i nostri indumenti, ovvero sgravarli dallo sporco, allontanerebbe lo stress.

Usare detersivi dal profumo che ci piace di più per abiti e pavimenti, o quel prodotto che lucida i mobili alla fragranza di miele, significa vivere e avere attorno a noi una casa odorosa e pulita. Questo è senza dubbio un vantaggio per corpo e anima.

Lettura consigliata

