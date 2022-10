Perché la muffa nera in camera da letto è pericolosa e come eliminarla in fretta

Gli ambienti di casa possono mettere in pericolo la nostra salute e quella della nostra famiglia se non ce ne prendiamo cura. Soprattutto quando per casa ci sono bambini, dovremmo stare attenti al tasso di umidità presente. Se nei muri sono comparse macchie verdi o nere potrebbe significare che l’umidità è molto elevata e l’aria non essere salubre.

Utilizzando una miscela fatta da 3 tazze di aceto e un litro e mezzo d’acqua possiamo igienizzare i muri prima di imbiancare facendo sparire le macchie. Spruzziamo il prodotto con un erogatore, aspettiamo 10 minuti e rimuoviamo la muffa con un panno. Quindi procediamo con la tinteggiatura. Le macchie verranno via anche senza aceto ma con il bicarbonato utilizzando la stessa procedura.

Pulire i muri senza ricorrere alla candeggina

Se non siamo certi del perché la muffa nera in camera da letto possa fare danni, ricordiamoci di quanto è delicato il nostro sistema respiratorio. Per questo tutte le attenzioni che possiamo dare all’igiene degli ambienti domestici sono fondamentali. Occuparci delle pulizie e allo stesso tempo evitare l’utilizzo di prodotti pericolosi dovrebbe essere la nostra filosofia di base. La candeggina, per esempio, potrebbe creare infiammazioni alla pelle, agli occhi e al sistema respiratorio quando la utilizziamo. Molti prodotti naturali possono darci identici risultati e maggiore sicurezza.

Acqua ossigenata, sale e bicarbonato, mescolati insieme, ci danno un prodotto naturale e proficuo per eliminare le macchie dal muro senza fatica e senza pericoli. Se le macchie sono difficili da trattare proviamo a chiedere aiuto a una spazzola con le setole lunghe in legno. Oltre a essere uno strumento ecologico, ci facilita la pulizia dei punti più difficili e delicati.

Prodotti in commercio e problemi di condensa

I muri della camera da letto ma anche quelli della cucina, del bagno e del salotto hanno bisogno di trattamenti particolari per fare in modo che la muffa non crei danni. Bagno e cucina sono ambianti da igienizzare continuamente, in salotto trascorriamo molte ore, in camera da letto dormiamo la notte. Nessun dettaglio può essere trascurato.

Alcuni prodotti in commercio totalmente naturali sono a base di acqua o di olio. Sono profumati perché vengono aggiunti oli essenziali come quelli con i chiodi di garofano. Oltre a fare bene all’ambiente e a non farci correre rischi, a eliminare le macchie senza fatica, profumano i muri una volta terminata la pulizia. Cerchiamo sempre di garantire ai muri di casa un isolamento sufficiente. Essendoci aria calda e fredda in circolo, è facile che si crei la condensa ed è a questa che le spore della muffa si appoggiano per proliferare. Utilizziamo quindi una pittura anticondensa quando tinteggiamo, questo ci aiuterà a proteggere gli ambienti.

Perché la muffa nera in camera da letto è pericolosa e come evitare intossicazioni

Inalare spore di muffa potrebbe creare gravi irritazioni all’apparato respiratorio. Allergie, riniti e congiuntiviti potrebbero essere conseguenze molto fastidiose. La muffa nera è particolarmente pericolosa perché emana gas tossici, in camera da letto l’esposizione potrebbe essere prolungata e ancora più dannosa per la salute.

Alcune barriere chimiche presenti in commercio non permettono la formazione della muffa in risalita proteggendo al meglio l’ambiente da questo problema. Certo utilizzare prodotti chimici in camera da letto non è l’ideale. Se stiamo rimodernando gli ambienti, riflettiamo su un sistema di ventilazione meccanica controllata. Un piccolo investimento potrebbe garantirci salute e sicurezza, dobbiamo sempre trovare modi efficaci per far scomparire umidità e muffa dalla casa.

