Occuparsi delle pulizie di casa è un compito duro ma dal quale non ci si può sottrarre. D’altronde, un’abitazione per essere pienamente confortevole dovrà essere sempre ordinata e pulita.

Se già di per sé le faccende domestiche non sono un divertimento, alcune risultano particolarmente impegnative. In più, talvolta, senza le giuste mosse si rischia anche di affaticarsi inutilmente senza ottenere il risultato agognato. Fondamentale, dunque, conoscere i modi più astuti per agire, come qualche piccolo trucco per pulire casa velocemente da cima a fondo. Una delle stanze che però richiede sicuramente maggiori astuzie è il bagno, dove per ogni angolo vi sono appositi trattamenti per averli splendenti. Tra gli altri bisognerà trovare un prodotto che pulisce la muffa dal silicone della doccia nonché i bordi inscuritisi degli altri sanitari.

L’acqua, fonte di sporcizia

Inutile negarlo, il bagno si sporca incredibilmente. D’altronde lo usiamo costantemente e ciò contribuisce a insozzarlo, ma soprattutto influisce il largo impiego di acqua che vi facciamo. Quest’ultima, infatti, tende a creare macchie di calcare, che possiamo rimuovere con un comune condimento.

In più, schizzi e vapore contribuiscono alla formazione di umidità e conseguentemente di muffa. Inoltre, l’acqua mescolandosi alla polvere va a depositarsi in piccoli punti scomodi e a creare chiazze scure. Ci troviamo, dunque, spesso con strisce nere sul silicone del box doccia nonché lungo i bordi inferiori dei sanitari. Si accumula sporco, infatti, sotto alle loro basi e nei vari punti di attacco alle piastrelle.

Pulisce la muffa dal silicone della doccia ma anche i bordi neri di wc, lavandino e bidet questo strepitoso composto casalingo

In bagno, tanti sono i prodotti che vengono usati a seconda dei punti da trattare, sgrassatori vari ma anche le potentissime ammoniaca e candeggina. Spesso però il loro uso potrebbe essere evitabile, soprattutto laddove materiali di piastrelle e sanitari dovessero essere particolarmente delicati.

Inoltre, volgerci verso altri prodotti più blandi ci consente di maneggiarli con maggiore tranquillità. Possiamo servirci di alcuni elementi che abbiamo in casa e che usiamo frequentemente: sapone di Marsiglia e bicarbonato. Basterà creare con gli stessi un’efficace crema. Tagliamo qualche scaglia di sapone e inseriamole assieme a 3/4 cucchiai di bicarbonato in una ciotola. Aggiungiamo un po’ d’acqua tiepida, a sufficienza affinché si riesca a creare un composto pastoso e non troppo liquido.

Spalmiamo il composto sul silicone della doccia e sul bordo inferiore della base dei sanitari. Potremmo stenderlo ovviamente anche in altri punti che risultano macchiati, ad esempio i bordi posteriori dei rubinetti. Lasciamo agire la nostra crema per qualche ora. Dopo di che, per rimuoverla e completare l’opera in modo minuzioso, prendiamo un vecchio spazzolino inumidito. Passiamolo sui vari punti fino a risciacquare completamente e facendo una lieve pressione. L’azione dello spazzolino e del composto autoprodotto ci aiuteranno finalmente a liberarci dello sporco nei punti più ostici.

Lettura consigliata

Se aceto, sale e bicarbonato non hanno funzionato ecco come sturare lo scarico del lavandino otturato